Без крещенских морозов, но со снегом и ветром. Прогноз погоды в Могилеве в выходные

В выходные в Могилеве будет ветрено, снежно, с небольшим морозом. По предварительным данным, на следующей неделе мало что изменится. Разве что похолодает до -14°С. И никаких крещенских морозов!



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 18 января, будет мокрый снег, порывистый ветер. Температура воздуха днем будет нулевой, а к ночи столбик термометра опустится до -8°С.

В субботу прогнозируют −7…3°С, днем — порывистый ветер. Весь день ожидается снег. Утром, возможно, ненадолго выглянет солнце.

В воскресенье, 20 января, снегопад прекратится, но вернется сильный порывистый ветер до 12 м/с. Будет пасмурно, −6…3°С.

В понедельник прогнозируют метель в первой половине суток. Мороз начнется усиливаться: −10…5°С.

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