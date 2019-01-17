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Самолет президента, Солодуха, коллапс у МКАД, собаки Путина и спасение пивом - все за четверг

18.01.2019 08:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Вы не поверите, но сегодня Александру Солодухе — 60 лет! Нет смысла отрицать, что он — самый известный артист в Беларуси. Словно феникс, он умел возрождаться после того, как почти пропадал. Не боялся менять свою жизнь, когда все вокруг было против. Находил в себе смелость быть заметным — и превращался то в купидона, то в виноград, то в бабочку с голым торсом. ​​​Накануне его триумфальных 6:0 мы поговорили о многом и разном, главном и не очень: зачем он дважды пытался покорить Россию, но почему она ему так и не поддалась, как к его творчеству относится Александр Лукашенко (и какие песни охотно подпевает), что он думает о песнях Макса Коржа и о каких ошибках молодости сожалеет, за что любит белорусов и почему ничего не хотел бы менять в стране. С днем рождения, Александр!


Как вы себя чувствуете? Не приболели ли? Скоро, к сожалению, в стране традиционно снова заговорят об эпидемии гриппа и ОРВИ, белорусы массово зачихают и пойдут на больничные. Хотите, объясним все нюансы открытия больничного листа? Откроют ли больничный, если есть кашель и болит горло, но нет повышенной температуры? А что делать, если живешь в Минске, но не приписан ни к одной поликлинике? Вот здесь — полезные карточки.

Помните поручение Лукашенко найти альтернативного поставщика нефти для заводов страны, чтобы не покупать у России? Мы думали, Москва испугается, а посол Бабич говорит: не-е-е-ет, мы будем только рады! Простая арифметика: «Россия сейчас поставляет 18 млн тонн нефти с обнуленной пошлиной. Среднегодовая пошлина за 2018 год составила 128 долларов. Итого выпадающие доходы РФ на поставляемый объем нефти где-то 2 млрд 300 млн долларов… В ноябре 2019 года заканчивается модернизация двух белорусских заводов, то есть с 2020 года объем для переработки, на которую нужно будет поставить нефть, — 24 млн тонн. Если это будет российская нефть, то выпадающие доходы бюджета РФ возрастут. Поэтому сколько наши партнеры найдут альтернативной нефти на свои заводы, такой же объем мы сможем продать в третьи страны, получив дополнительные налоговые доходы в бюджет».

А к нам тем временем прилетел президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва — искать инвестиции для самой бедной африканской страны. Но как прилетел! Посмотрите только на роскошный и единственный в своем роде бизнес-джет на базе Boeing 787−8 Dreamliner, на котором путешествует президент страны, уровень гиперинфляции в которой достигал 230 миллионов процентов в год!

Вы же знаете, что у нас готовится новый закон о банкротстве? Проблема «токсичных активов», разъедающих экономику, требующих бесконечной бюджетной подпитки, создающих социальное напряжение и цепочки неплатежей, угрожающих контрагентам и банкам, стала очевидной в последние годы. Остро встал вопрос «что делать» — и мы обсудили его с председателем Ассоциации по антикризисному управлению и банкротству. Кстати. Если вы вчера не успели посмотреть прямой эфир нашей «Экономики на пальцах», то вот здесь она есть в записи — и это прекрасный план на вечер пятницы! Или вы хотите куда-то сходить? Тогда все бесплатные мероприятия на сегодня мы собрали тут, ну, а если хоть какой-нибудь бюджет у вас все-таки есть, предлагаем свою странную подборку из трех ивентов, которые просто не могут не покорить.

А видели нового щенка Путина? Ему президент Сербии Александр Вучич подарил 4-месячного щенка шарпланинской овчарки по кличке Паша. У президента России есть еще три собаки — смотрите, здесь много фото и история каждой из них.


А мы поговорили с белорусами, которые из-за нюансов законодательства или простых казусов попали в базу тунеядцев — и теперь доказывают, что они не «верблюды». Вот здесь у нас истории Сергея, Инны, Виктора и Владимира. Удачи, ребята!

На днях писали, что у «Минск-Арены» скоро будет новый гендиректор. Спросили нынешнего, Николая Ананьева, в чем причина его отставки. А помните, кстати, бывшего директора Дворца спорта, которого задержали за взятки? Говорят, брал постоянно, следствие установило почти 200 эпизодов.

Большой ремонт на МКАД добавил проблем жителям близлежащих деревень — через них все объезжают пробки, и там случился настоящий транспортный коллапс. Читайте наш репортаж с деревенских улиц, где ни тротуаров, ни фонарей, заснеженные обочины — и трафик, как на кольцевой.


Поговорили, кстати, с экспертом о том, хотят ли белорусы жить за городом. Количество сделок по загородной недвижимости упало — все, натешились, выходит? Или денег у людей на коттеджи нет? Что сейчас интересует покупателей?

Помните страшную историю, произошедшую в семье «Лилькиного папы»? Вчера сыну Дмитрия Тимашкова, напавшему с ножом на отца, вынесли приговор. Родители с ним не согласны и будут обжаловать. Кстати, появились четкие критерии того, как детей будут признавать находящимися в социально-опасном положении (СОП). Давайте посмотрим, как и кого по новому документу могут признать находящимся в СОП.

Помните, в Брестском районе в новогоднюю ночь пропал парень? Уже задержали троих подозреваемых в убийстве, а тела все еще нет. Неравнодушные люди со всей Беларуси едут на добровольные поиски, уже подключились экстрасенсы. Побродили по лесам-полям с поисковиками и мы.

А вот у нас история о простом счастье. Знакомьтесь — Женя. Ему 20 лет, он из Барановичей. Парень отправился в Пинск поступать на техника-механика, но случайно приехал не в тот колледж, в другой уже не успевал — и пошел учиться на зоотехника. Сейчас Женя работает по распределению в деревне: следит за коровами и лошадьми. У парня всего одна пожилая соседка, невысокая зарплата, тоска вокруг — но он счастлив! А еще у Жени два кота, один пока безымянный. Поможем ему назвать котейку?

А Бресте потерявшийся пес около полугода ездил в автобусах в надежде найти своих хозяев. И нашел!">вот эту чудесную историю читали? В Бресте потерявшийся пес около полугода ездил в автобусах в надежде найти своих хозяев. И нашел! Ой, очень трогательно!

В Гродно же история с собакой оказалась не такой радостной: там стафф напал на первоклассника, порвал ему лицо. Собаку выгуливал третьеклассник — и дети ничего не могли сделать. Благо рядом проходил взрослый и оттащил пса! Как все было — читайте здесь.

Настя Рыбка, похоже, так и не долетит до Беларуси. Лесли и Рыбка, которых после приговора суда депортировали из Таиланда на родину, были задержаны в московском аэропорту Шереметьево — по делу об организации проституции. Им грозит до 6 лет.

Посмотрели интересный исторический фрагмент — и вам советуем. В этом ролике ветераны скандального 9-го прусского полка вспоминают о захвате Могилева. «Это были чудовищно кровавые бои. Тогда мы действительно впервые получили очень тяжелые потери, — говорит Эккехард Маурер. — Русские бились, как львы! Хотя нам до этого говорили, что в Могилеве находятся только немногочисленные остатки армии. Что город будет наш по-любому».

Так, что у нас в спорте? У биатлонисток вчера день не задался. На женском спринте в Рупольдинге лучшей из белорусок была дебютантка Кубка мира Елена Кручинкина — она стала 23-й. В субботу женская эстафета, а в воскресенье — гонка с массовым стартом. Болеем за наших девочек! А тут еще Андрей Арямнов на коньки стал — давайте следить за новой звездой фигурного катания! Увы, но Арина Соболенко выбыла из одиночного разряда Australian Open — проиграла 17-летней американке.

Все новости четверга, 17 января

Ой, забыли. Напоследок — немного о ЗОЖ. Видели, как мужчину, отравившегося некачественным алкоголем, спасли от смерти 4,5 литрами пива? Круто, конечно, но — когда все это происходит не с тобой. Поэтому не пейте! И не курите — смотрите, как хорошо вам сразу станет. Лучше окунуться завтра в Крещенскую прорубь — вот здесь расскажем, как это сделать правильно и не попасть в больницу.

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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Доброе утро! Вы не поверите, но сегодня Александру Солодухе - 60 лет!
 
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