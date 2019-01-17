Крещенских морозов не будет. На выходные в Бресте будет облачно и около 0 °C

В предстоящие выходные в Бресте морозов не намечается. Да, несмотря на то что Крещение!

Суббота будет облачной и без осадков, сообщает pogoda.by. Утром столбик термометра опустится до -3°С, днем поднимется до 0 °C.

В воскресенье днем ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха — около нуля.

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