|
Крещенских морозов не будет. На выходные в Бресте будет облачно и около 0 °C
18.01.2019 08:13 — Новости Общества | Tut.by
В предстоящие выходные в Бресте морозов не намечается. Да, несмотря на то что Крещение!
Суббота будет облачной и без осадков,
В воскресенье днем ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха — около нуля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В воскресенье днем ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха составит 0 °C.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)