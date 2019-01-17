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Крещенских морозов не будет. На выходные в Бресте будет облачно и около 0 °C

18.01.2019 08:13 — Новости Общества | Tut.by  
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В предстоящие выходные в Бресте морозов не намечается. Да, несмотря на то что Крещение!

Суббота будет облачной и без осадков, сообщает pogoda.by. Утром столбик термометра опустится до -3°С, днем поднимется до 0 °C.

В воскресенье днем ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха — около нуля.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Брест
 
 
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В воскресенье днем ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха составит 0 °C.
 
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