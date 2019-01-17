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Все, как у Пушкина. Погода в Гомеле в выходные

18.01.2019 08:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Немного покапризничав, январь взял себя в руки и очень скоро устроит нам настоящую зиму. С морозом, солнцем и днем чудесным. Даже двумя!

Итак, по данным pogoda.by, в выходные нас ждет не погода, а сказка — оба дня облачно с прояснениями до -3°C.

Крещенских морозов не будет — но мы не расстраиваемся.

Наслаждайтесь!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
 
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Немного покапризничав, январь взял себя в руки и очень скоро устроит нам настоящую зиму. С морозом, солнцем и днем чудесным. Даже двумя!
 
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