Все, как у Пушкина. Погода в Гомеле в выходные

Немного покапризничав, январь взял себя в руки и очень скоро устроит нам настоящую зиму. С морозом, солнцем и днем чудесным. Даже двумя!

Итак, по данным pogoda.by, в выходные нас ждет не погода, а сказка — оба дня облачно с прояснениями до -3°C.

Крещенских морозов не будет — но мы не расстраиваемся.

Наслаждайтесь!

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