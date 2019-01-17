«Началась настоящая травля». Почему сбор 240 тысяч долларов для лечения девочки обернулся скандалом?

За несколько месяцев волонтеры и небезразличные к чужой беде люди сделали невероятное: собрали для лечения маленькой Маргариты Османовой огромную сумму денег. Но дальше все пошло по сценарию, который никто не предвидел. Те, кто жертвовал деньги для малышки, обратились в милицию с заявлением на родителей. А близкие Маргариты говорят: их «заклевали» так, что страшно выходить на улицу.



Николай Османов сам приехал в редакцию, устав от обвинений. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Я не мошенник, поэтому и приехал из Гродно в вашу редакцию, — почти с порога заявляет Николай Османов.

Мужчина нервничает, сумбурно и торопясь рассказывает события последних шести месяцев, иногда откидывается на спинку стула и тяжело вздыхает. Позже признается: он устал от этой ситуации и не понимает, почему должен оправдываться за то, какую в итоге клинику для Маргариты выбрали ее родные. Рядом с Николаем — его коллега Людмила Комар, женщина решила взять на себя все организационные моменты по сбору денег, так как уже занималась благотворительностью и была волонтером центра «Пора».

— Про меня такое пишут в интернете, что уже реально боюсь выходить на улицу. Мы с женой родом из деревни, я простой строитель, она работала помощником воспитателя в детском саду. Живем в социальной квартире, не шикуем, нет ничего своего, чем можно похвастаться. И что я про себя читаю? Мол, ловите этого мошенника возле польской границы с сумкой грошай, якобы сделал карту поляка и польский паспорт. Это же бред! Всю жизнь работал, зарабатывал, а что в итоге получаю? Я как отец сознательно принял решение, где лечить собственного ребенка! — Николай Османов с трудом сдерживает себя и показывает сообщения, в которых незнакомые люди проходятся по его внешности, моральным качествам.

«Стали собирать деньги, и выяснилось, что израильская клиника нас не ждет»

В январе 2018 года трехлетняя Маргарита Османова заболела, диагноз — гепатит. Позже врачи сообщили: у малышки — трехростковая апластическая анемия.

— В Боровлянах было озвучено: возможно, получится вытянуть Маргаритку медикаментозно, но не исключена трансплантация костного мозга, — рассказывает TUT.BY Людмила Комар.

— Мы прошли обследование: ни я, ни моя супруга, ни наш старший сын не подходим дочке в качестве донора. Потом стал вопрос о том, чтобы взять у мамы стволовые клетки, нарастить, вживить их Маргарите. Если не поможет, нам придется родить третьего ребенка, чтобы взять плаценту. Но ведь нет гарантии, что и третий ребенок может подойти в качестве донора, — отмечает Николай Османов.



Первоначально деньги собирали на лечение Маргариты в Израиле

И мужчина начал искать клиники за рубежом, где дочке могли бы найти донора и сделать трансплантацию костного мозга. По словам Николая, в теме «лечение за границей» он полный ноль, поэтому вбил в поисковик нужные слова и первое, что выпало — Израиль.

— Потом уже по совету других родителей начал искать выход на клинику «Ихилов», так попал на посредника, сам того не зная. Мне прислали счета на 55 тысяч долларов и 195 тысяч долларов. Как добросовестный человек, принес эти бумаги в благотворительные организации. Они стали основанием для открытия благотворительного сбора на сумму в 260 тысяч долларов (еще 10 тысяч — оплата проживания. — Прим. TUT.BY), — вспоминает Николай Османов.

2 июня начался сбор денег на лечение маленькой Маргариты. Были открыты благотворительные счета, родные девочки обратились в Гродненское благотворительное общество и центр «Пора».

— И тут мне в интернете представитель медтуризма сообщает: мы обратились к посреднику в Израиле, клиника «Ихилов» не в курсе нашей ситуации и не ждет нас, — разводит руками Николай.

— Тогда стали искать другие больницы, — подключается к разговору Людмила Комар. — Нашли. Там выставили счет в 350 тысяч долларов! Поменять сумму сбора уже не могли, нужно было четкое обоснование. К сожалению, в тот момент мы не знали всей системы медицинского туризма, для нас она была чем-то большим, неделимым. Разве мы могли знать, что есть посредники посредников?

«Деньги собрали, а ехать некуда. В никуда — страшно»

Когда сумма в 55 тысяч долларов была собрана, папе предложили приехать на консультацию в израильскую клинику.

— Она стоила 700 долларов, при этом ребенка можно было с собой не везти. Это как? Что можно сказать, не видя Маргариту, не делая ей никаких анализов? Я отказался ехать, — объясняет свой поступок Николай Османов. — Выходит, деньги собрали, а ехать некуда. В никуда — страшно.

Семья девочки стала рассматривать другой вариант — немецкие клиники, но в итоге остановилась на польской.

— Это близко, нет никакой акклиматизации при переезде, языкового барьера, билеты до Польши стоят дешевле, чем в Израиль, — перечисляет преимущества Людмила Комар.



Людмила Комар с первого дня помогала собирать деньги. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Пока дочка лечилась в Боровлянах, выполняя все рекомендации врачей, решил не терять время. За свой счет сделал Маргарите и себе визу, поехали в Краков. Это было в конце августа. Состояние ребенка ухудшилось, я был в панике. И не жалею, что поехал, нас хорошо встретили, разъяснили, что нужно уменьшать дозировку препаратов, но сказали, раз лечение проходит в Боровлянах, нужно следовать рекомендациям их врачей. И еще посоветовали обратиться в клинику Варшавы, мы там тоже прошли обследование. Из фонда не взял на это ни копейки, все было сделано за свои деньги, — эту фразу за время нашего разговора Николай повторяет не один раз.

В итоге семья Османовых сделала окончательный выбор и остановилась на клинике в Быдгоще, потому что она, по словам отца, в отличие от Боровлян, сама ищет донора при необходимости трансплантации.

— Мы заключили договор на полгода, теперь Маргариту лечат здесь. Есть вся документация, за это лечение было заплачено семь тысяч злотых (около 1900 долларов. — Прим. TUT.BY). Сейчас дочка чувствует себя хорошо, возможно, трансплантация и не понадобится, но никто не исключает другой вариант. Вдруг ей резко станет плохо? По подсчетам клиники, если вдруг понадобится трансплантация, это обойдется 118 тысяч евро, — говорит Николай Османов.

«Меня заклевали, потому что посмотрел в сторону Польши»

В этом и заключается главная претензия тех, кто собирал деньги на лечение ребенка: на счету находится 240 тысяч долларов (такую сумму удалось собрать семье), но фактически потрачено 1900. Почему Османовы не отдают их тем, кто в данный момент в них очень нуждается? А некоторые вообще сомневаются: не потратила ли семья деньги на себя?

— Часть денег уже стали раздавать другим детям, которым необходимо лечение. Мы готовы отдать остатки, но не всю сумму. Маргарита в данный момент проходит лечение, пока врачи слово «ремиссия» не произнесли. В любой момент может понадобиться операция. И что тогда делать? На этот вопрос люди отвечают: «Будем собирать по новой». Из-за этого определенная группа людей нас терроризирует, — добавляет Людмила. — Мы настроены на то, чтобы вылечить девочку, необязательно это будет трансплантация. Тем более в сборе было указано «на лечение и реабилитацию».

— Началась настоящая травля, — вздыхает Николай. — Я не хочу терять своего ребенка, понимаете? Делаю то, что говорит сердце. Меня заклевали, потому что посмотрел в сторону Польши. Пошел шквал негатива: «Почему не Израиль?» Начались необоснованные претензии. Мы не отказываемся предоставить нужную информацию, те, кто хочет нас услышать, слышат.

В октябре 2018 года сбор денег для Маргариты был приостановлен, а позднее закрыт. Гродненское благотворительное общество на сайте указало следующую формулировку — «в связи с утратой доверия семье». Из-за многочисленных оскорблений в группе «Спасем Маргариту Османову вместе!» Людмила закрыла комментарии.

— В чем за это время меня только не обвинили! Якобы за благотворительные деньги купил телефон, но это неправда, я вообще ничего не покупал! Такое чувство, человек в нашей ситуации не должен есть, жить, мне прямо сказали: нужно ходить в лаптях, чтобы не было никаких вопросов. Впервые за 9 лет выехал за границу, когда возил дочку в Польшу. Неужели, если бы присвоил бы деньги, сидел тут? — возмущается Николай Османов.



В итоге семья выбрала польскую клинику. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

— Нас теперь обвиняют в токсичности сбора, это подразумевает, что как-будто деньги на самом деле не нужны. Якобы из-за этого скандала сняли с должности директора Гродненского благотворительного общества, но мы считаем, это не так, — говорит Людмила Комар.

По просьбе TUT.BY женщина представила выписку со счетов, датированную 8 января 2019 года (документы есть в редакции). В одном банке на счету в данный момент находится 115 769 белорусских рублей, 134 349 долларов, 5050 российских рублей, 9780 евро. В другом — 2803 рублей, на счету мобильного оператора 1580 рублей. Итого: 199 885 тысяч долларов.

— Потому что мы переводили деньги другим больным деткам. Столярову Макару — 28 501,50 рублей, Савчуку Артуру — 3900 рублей, Гладкой Александре — 53 240 рублей, Чирве Анне — 4815 рублей, — уточняет Людмила Комар.

«Спрашивали: „Сколько вы у себя будете держать эти деньги? 5 лет? 10?“. Ответа нет»

В начале января те, кто собирал деньги для Маргариты Османовой, обратились с коллективным заявлением в правоохранительные органы.

— Основная претензия: они подозреваются в том, что являются недобросовестными сборщиками, — рассказывает TUT.BY Ирина, которая также подписалась под этим заявлением. — Об отказе от клиники «Ихилов» семья узнала еще в июле, но не посчитала нужным довести информацию до людей и продолжила собирать деньги. При этом продлили счет, зная, что поедут лечиться в Польшу. Зачем? К тому же лечение в Боровлянах оказало положительный эффект, у ребенка уже летом была положительная динамика. С июля все стало как-то мутно: они перестали выкладывать результаты анализов, не было ни одной выписки из больницы. Сейчас собрана большая сумма денег, и Людмила Комар выложила в группе якобы счет польской клиники, но это не документ, а обычная переписка. И на основании ее пытаются оставить у себя деньги.

— Вы сомневаетесь, что на счетах есть деньги?

— Может, они и есть, просто Людмилу просили сделать элементарный отчет, сколько всего денег поступило за время сбора, сколько потрачено. Например, папа дважды пользовался роумингом в Польше, но чеков никто не показывал.

— Все настолько принципиально? Папа же, видимо, пользовался телефоном, когда возил девочку в польскую клинику.

— Они же собирают на лечение, правильно? А не для того, что папа ездил по Польше, и звонил с этого телефона. В обосновании сбора нет пункта «и нам еще на аптеку». Люди, которые не первый год жертвуют деньги, знают, по каким правилам должны выкладываться документы и чеки. «ВКонтакте» разработаны свои правила, чтобы никто не мог наживаться. Мы просили предоставить документы о необходимости трансплантации костного мозга, но подтверждающих бумаг нет. Спрашивали: «Сколько вы у себя будете держать эти деньги? 5 лет? 10?» Ответа нет. Хотим, чтобы деньги раздали детям, которые сейчас срочно нуждаются в них. Поэтому подозреваем семью Османовых в мошенничестве и просим возбудить уголовное дело по ст. 209 (Мошеничество). Они собрали деньги и не хотят с ними расставаться. Семьи больных деток, которые вышли за помощью к людям, могут недосыпать, но находят время для тех, кто жертвует на лечение, чтобы ответить на элементарные вопросы.



Сейчас Маргарита наблюдается в польской клинике. Фото из архива семьи Османовых

Даже узнав о том, что на счетах Османовых деньги не потрачены, у Ирины все равно остались вопросы. Она говорит: они будут сняты, если семья покажет детальное поступление денег. Ирина сомневается, что было собрано именно 240 тысяч долларов.

В милицию обратились не только те, кто хотел помочь маленькой Маргарите, но и сам Николай Османов вместе с Людмилой Комар. За клевету и оскорбления они хотят наказать автора ролика, который появился в интернете в конце декабря и фактически обвинил их в мошенничестве.

«Деньги собраны про запас, в настоящий момент у семьи нет счета на трансплантацию костного мозга»

Маргарита Османова находится под опекой благотворительного центра «Пора». Здесь отмечают: они больше помогли семье информационно, потому что через центр была собрана небольшая сумма денег.

— Наша организация в таком же положении, как и все люди, задающие вопросы. Мы также не имеем ответов. Лично я видела часть счета, остальное мне не предоставили, только кормили обещаниями. Понятно, почему история вызывала общественный резонанс: люди просят не чего-то сверхъестественного, а обычный отчет: покажите, что деньги лежат на счету и то, что Маргарите действительно нужна трансплантация. Людмила сделала многое, чтобы собрать такую сумму, это труд, нервы, но и критика людей оправданна, — комментирует TUT.BY Анна Жданович, директор благотворительного центра «Пора». — Первоначально у семьи было обоснование для сбора денег, потом — нет. Мало того что они его не прекратили, так собрали всю сумму, хотя летом могли сбор приостановить. Врачи подтверждают: трансплантация Маргарите не нужна. Действительно в начале болезни никто не может точно сказать, что понадобится, а что нет. При таком диагнозе часто нужна трансплантация костного мозга, если делать за рубежом, это большие деньги. Поэтому родители обратились в Израиль, где им выдали счет на возможную трансплантацию. Осенью нас насторожило: на лечение девочке собрали деньги, она должна была уже ехать в Израиль, но по какой-то причине не уезжала. И мы как благотворительная организация сами стали беспокоиться. Фактически деньги собраны про запас, в настоящий момент у семьи нет счета на трансплантацию костного мозга.

— Вы впервые сталкиваетесь с такой ситуацией, которая возникла у Османовых?

— Эта тема сложная, тяжелая и неоднозначная. Мы имеем дело с семьей, у которой действительно случилась беда. Они собрали деньги, которые хотят придержать на будущее: «А вдруг понадобятся?» В принципе их тоже можно понять. У нас были истории, когда мальчику с таким же диагнозом собрали около 250 тысяч евро на трансплантацию костного мозга в Израиле, он поехал и лечение дало хороший результат, операция не понадобилась. Семья потратила на лечение половину суммы, деньги оставили на будущее. Ребенок продолжает ездить в Израиль на контроль. И скандала никто не поднимал. В истории с Маргаритой мы продолжаем надеяться, нам будут предоставлены все необходимые документы и отчет.

«Я предложила обратиться в правоохранительные органы, правление отказалось»

Антонина Мисюкевич несколько лет возглавляла Гродненское благотворительное общество, 1 ноября 2018 года она написала заявление по собственному желанию и причиной тому стал скандал вокруг Османовых. На лечение маленькой Маргариты общество собрало 32 401 рублей 50 копеек, а только 24 октября Антонина узнала: клиника «Ихилов» не готова принять девочку.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

— Оказывается, представители фирм медицинского туризма Беларуси и Израиля еще 22 августа 2018 года получили отказ от клиники, о чем уведомили семью Османовых по электронной почте. Но по непонятным причинам родители все равно продолжали сбор на ту же сумму денег, в ту же клинику, зная, что их там не примут. Представители медтуризма также сообщили: Маргариту были готовы принять на лечение в клинике Шиба, но родители туда ребенка так и не повезли, — рассказывает TUT.BY уже бывший директор Гродненского благотворительного общества Антонина Мисюкевич. — До нашего сведения была доведена достоверная информация, в которой утверждалось, что Маргарита уже на тот момент не нуждалась ни в пересадке костного мозга, ни в интенсивном лечении, поскольку имела положительную динамику после проведенного в Боровлянах лечения.

По словам Антонины, она попросила Османовых прояснить ситуацию, но те «в категоричной форме отказались». И тогда общество начало свое расследование. Итогом которого стало решение закрыть сбор.

— Было собрано экстренное заседание правления, я предложила обратиться в правоохранительные органы с заявлением о проведении проверки в связи с открывшимися обстоятельствами и нежеланием родителей дать вообще какие-либо пояснения по ситуации. Правление данное предложение отклонило и запретило давать какие-либо комментарии по Маргарите Османовой, — уточняет Антонина Мисюкевич. — 1 ноября состоялось второе заседание правления, на котором было принято решение принести свои извинения семье Османовых. Мы на нашем сайте принесли извинения. И в тот же день мною было написано заявление об уходе по собственному желанию. Это решение я приняла самостоятельно ввиду несогласия с решениями правления.

Пресс-служба УВД Гродненского облисполкома не осталась в стороне от этой истории и прокомментировала ситуацию на своем официальном сайте:

— Откликнувшиеся на беду люди переживают, что их перечисления могут быть использованы не по назначению. В связи с этим по поступившему коллективному обращению Октябрьским РОВД г. Гродно проводится проверка. На сегодняшний день вопрос о наличии состава какого-либо противоправного деяния в действиях родителей не стоит. Органы внутренних дел Гродненской области желают скорейшего выздоровления Маргарите Османовой.