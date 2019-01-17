В Гомеле за хищение продуктов для школьных столовых задержали завскладом и еще 10 человек

В Гомеле по подозрению в воровстве продуктов, предназначавшихся для школьных столовых задержаны 11 человек, сообщили в Следственном комитете.





По подозрению в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенном группой лиц по предварительному сговору задержаны заведующая складом, кладовщик, товаровед, заведующие производством учреждений образования Гомеля. Фигуранты подозреваются в присвоении большого количества продуктов, «направленных» по документам в школы.

Согласно материалам дела, заведующая складом комбината школьного питания по предварительному сговору с другими работниками, а также индивидуальными предпринимателями, воровала продукты, предназначавшихся для организации питания гомельских школьников.

Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о применении к задержанным меры пресечения. Наложен арест на дорогостоящий автомобиль, принадлежащий неработающей дочери заведующей складом комбината. В настоящее время идет документирование всех преступных эпизодов группы, устанавливается количество похищенного.