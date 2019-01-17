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В Гомеле за хищение продуктов для школьных столовых задержали завскладом и еще 10 человек

18.01.2019 09:24 — Новости Общества | Tut.by  
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В Гомеле по подозрению в воровстве продуктов, предназначавшихся для школьных столовых задержаны 11 человек, сообщили в Следственном комитете.


По подозрению в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенном группой лиц по предварительному сговору задержаны заведующая складом, кладовщик, товаровед, заведующие производством учреждений образования Гомеля. Фигуранты подозреваются в присвоении большого количества продуктов, «направленных» по документам в школы.

Согласно материалам дела, заведующая складом комбината школьного питания по предварительному сговору с другими работниками, а также индивидуальными предпринимателями, воровала продукты, предназначавшихся для организации питания гомельских школьников.

Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о применении к задержанным меры пресечения. Наложен арест на дорогостоящий автомобиль, принадлежащий неработающей дочери заведующей складом комбината. В настоящее время идет документирование всех преступных эпизодов группы, устанавливается количество похищенного.

 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле по подозрению в воровстве продуктов, предназначавшихся для школьных столовых задержаны 11 человек, сообщили в Следственном комитете.
 
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