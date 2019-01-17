ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На принципах добра, внимания и заботы

18.01.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
Размер текста:
A
A
A

На принципах добра, внимания и заботы

В нашем районе созданы эффективная структура государственной социальной помощи и обслуживания, устойчивая система пенсионного обеспечения, поддержка семей при рождении и воспитании детей, занятости населения, охраны труда, выплаты заработной платы.
В рамках юбилейной даты беседуем с начальником управления по труду, занятости и социальной защите Любовью Фёдоровной Демидович.
– Любовь Фёдоровна, органы по труду и социальной защите в 2019 году отмечают 100-летие со дня образования. С чего все начиналось?
– 5 января 1919 года с появлением Белорусской Советской Социалистической Республики постановлением Временного рабоче-крестьянского правительства Белоруссии был образован Народный Комиссариат социального обеспечения, основными направлениями работы которого стали вопросы пенсий, охраны материнства и младенчества, детских домой, пособий, инвалидных домов и жертв контрреволюции. Тогда же появился Комиссариат труда, который занимался вопросами биржи труда, охраны труда, трудовой повинности, разрешения конфликтов работодателя с наемными работниками.
В 1921 году появился первый закон о социальном страховании, а в 1928 году пенсии привязали к зарплате. Постепенно в приоритет вышла охрана детства и материнства. На протяжении века работа трех социально ориентированных отраслей – труд, занятость и социальная защита – пересекалась, а в период реформ – с 2001 по 2006 год – произошло их объединение.
– Что сегодня представляет собой система социальной защиты Столинского района?
– Сегодня в систему органов социальной защиты райисполкома входят районное управление по труду, занятости и социальной защите и государственное учреждение «Столинский территориальный центр социального обслуживания населения», которое было образовано в 1989 году как отделение социальной помощи. В 2007 году начал свою работу Столинский территориальный центр социального обслуживания населения.
Открыты салон «Милосердие» для оказания вещевой помощи социально незащищенным категориям граждан, пункт проката технических средств социальной реабилитации, социальные пункты в аг. Рубель и аг. Ольшаны. С 8 января 2008 года началось предоставление транспортных услуг «социальное такси». В 2011 году в центре начали оказывать услуги сиделки гражданам, полностью утратившим способность к самообслуживанию; с 2013 — услуги няни. С 1 июля 2014 года организована работа бригады социального обслуживания на мобильной основе, а с 1 января 2016 – «кризисной» комнаты.
Теперь в единые структуры объединены такие направления, как социальное обслуживание, охрана труда, регулирование рынка труда, обеспечение занятости населения и предупреждение безработицы, профессиональная ориентация и переподготовка кадров, оплата труда, демографическая политика. Важными направлениями являются правовое обеспечение трудовых и социальных отношений, социального партнерства, государственная экспертиза условий труда. Масштабной составляющей системы является пенсионное обеспечение.
– Многих сегодня волнуют вопросы социального обслуживания ветеранов Великой Отечественной войны, пожилых граждан, инвалидов. Какие новые формы работы появились?
– Ежегодно проводится обследование условий жизни ветеранов и лиц, пострадавших от последствий войны. На поступившие просьбы и заявления в первую очередь направлено внимание по обеспечению безопасной жизнедеятельности пожилых граждан: установка автономных пожарных извещателей, ремонт жилых помещений, печного отопления и электропроводки. В нашем районе проживают 20 ветеранов Великой Отечественной войны. Поддержать их материально и морально, решить бытовые проблемы – дело чести.
На 1 января 2019 года в районе насчитывается 21568 получателей пенсий и 2304 получателя пособий. Сегодня принимаются активные меры по адаптации пенсионной системы к изменениям социально-демографической ситуации. С 1 января 2017 года началось поэтапное повышение общеустановленного пенсионного возраста до достижения мужчинами 63 лет, женщинами – 58 лет.
Аналогичные изменения предусмотрены и для лиц, имеющих право на льготные трудовые пенсии и пенсии за выслугу лет. Размер пенсий, безусловно, будет повышаться с учетом роста среднемесячной заработной платы работников, бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и т. д.
На территории Столинского района проживает 1 219 одиноких и 8 143 одиноко проживающих пожилых граждан. Социальная помощь на дому остается одной из наиболее востребованных форм. Деятельность направлена на максимально возможное продление пребывания граждан в привычных домашних условиях и поддержание их социального, психологического и физического статуса. В районе социальными работниками обслуживается на дому 1 046 пожилых граждан и инвалидов.
С 2013 года в практику начали внедряться и применяться инновационные формы жизнеустройства граждан пожилого возраста – «гостевая семья», «приемная семья», «патронатная семья», «дом зимовки». Также с июля 2018 года пожилым людям оказываются социальные и медицинские услуги медицинской сестрой милосердия Белорусского Общества Красного Креста в рамках реализации государственного социального заказа.
– Очень актуален сегодня вопрос трудоустройства. Какие действия предпринимаются в этом направлении?
– Уровень зарегистрированной безработицы по состоянию на 1 января 2019 года составил 0,2 %.
На начало 2019 года по вопросам занятости на учете в центре занятости состоят 66 безработных. В 2018 году трудоустроено 735 человек. Важным направлением на рынке труда является профессиональное обучение граждан. За 2018 год направлено на обучение 46 человек. Продолжена адресная подготовка по заявкам нанимателей с гарантией последующего трудоустройства (25 безработных). В целях содействия организации предпринимательской деятельности и развития самозанятости с января по август 2018 года 9 граждан получили финансовую поддержку в виде субсидий.
За 2018 год трудоустроено 112 человек из числа граждан, не способных на равных условиях конкурировать на рынке труда и особо нуждающихся в социальной защите.
Сегодня в районе наблюдается рост спроса на рабочую силу, сокращается количество обращений в службу занятости, уменьшается численность зарегистрированных безработных.
– Любовь Фёдоровна, Ваши пожелания ветеранам, всем работникам системы социальной защиты.
– По случаю юбилейной даты – 100-летия системы – хочется сказать большое спасибо за нелегкий, но благородный труд, за ваше терпение, самоотдачу, профессионализм и готовность протянуть руку помощи в трудной жизненной ситуации.
Людмила КАСПЕРОВИЧ
Фото автора

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В нашем районе созданы эффективная структура государственной социальной помощи и обслуживания, устойчивая система пенсионного обеспечения, поддержка семей при...
 
Новости дня
Новости общества
 
Моя работа – дарить тепло
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика