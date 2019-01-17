На принципах добра, внимания и заботы





В нашем районе созданы эффективная структура государственной социальной помощи и обслуживания, устойчивая система пенсионного обеспечения, поддержка семей при рождении и воспитании детей, занятости населения, охраны труда, выплаты заработной платы.

В рамках юбилейной даты беседуем с начальником управления по труду, занятости и социальной защите Любовью Фёдоровной Демидович.

– Любовь Фёдоровна, органы по труду и социальной защите в 2019 году отмечают 100-летие со дня образования. С чего все начиналось?

– 5 января 1919 года с появлением Белорусской Советской Социалистической Республики постановлением Временного рабоче-крестьянского правительства Белоруссии был образован Народный Комиссариат социального обеспечения, основными направлениями работы которого стали вопросы пенсий, охраны материнства и младенчества, детских домой, пособий, инвалидных домов и жертв контрреволюции. Тогда же появился Комиссариат труда, который занимался вопросами биржи труда, охраны труда, трудовой повинности, разрешения конфликтов работодателя с наемными работниками.

В 1921 году появился первый закон о социальном страховании, а в 1928 году пенсии привязали к зарплате. Постепенно в приоритет вышла охрана детства и материнства. На протяжении века работа трех социально ориентированных отраслей – труд, занятость и социальная защита – пересекалась, а в период реформ – с 2001 по 2006 год – произошло их объединение.

– Что сегодня представляет собой система социальной защиты Столинского района?

– Сегодня в систему органов социальной защиты райисполкома входят районное управление по труду, занятости и социальной защите и государственное учреждение «Столинский территориальный центр социального обслуживания населения», которое было образовано в 1989 году как отделение социальной помощи. В 2007 году начал свою работу Столинский территориальный центр социального обслуживания населения.

Открыты салон «Милосердие» для оказания вещевой помощи социально незащищенным категориям граждан, пункт проката технических средств социальной реабилитации, социальные пункты в аг. Рубель и аг. Ольшаны. С 8 января 2008 года началось предоставление транспортных услуг «социальное такси». В 2011 году в центре начали оказывать услуги сиделки гражданам, полностью утратившим способность к самообслуживанию; с 2013 — услуги няни. С 1 июля 2014 года организована работа бригады социального обслуживания на мобильной основе, а с 1 января 2016 – «кризисной» комнаты.

Теперь в единые структуры объединены такие направления, как социальное обслуживание, охрана труда, регулирование рынка труда, обеспечение занятости населения и предупреждение безработицы, профессиональная ориентация и переподготовка кадров, оплата труда, демографическая политика. Важными направлениями являются правовое обеспечение трудовых и социальных отношений, социального партнерства, государственная экспертиза условий труда. Масштабной составляющей системы является пенсионное обеспечение.

– Многих сегодня волнуют вопросы социального обслуживания ветеранов Великой Отечественной войны, пожилых граждан, инвалидов. Какие новые формы работы появились?

– Ежегодно проводится обследование условий жизни ветеранов и лиц, пострадавших от последствий войны. На поступившие просьбы и заявления в первую очередь направлено внимание по обеспечению безопасной жизнедеятельности пожилых граждан: установка автономных пожарных извещателей, ремонт жилых помещений, печного отопления и электропроводки. В нашем районе проживают 20 ветеранов Великой Отечественной войны. Поддержать их материально и морально, решить бытовые проблемы – дело чести.

На 1 января 2019 года в районе насчитывается 21568 получателей пенсий и 2304 получателя пособий. Сегодня принимаются активные меры по адаптации пенсионной системы к изменениям социально-демографической ситуации. С 1 января 2017 года началось поэтапное повышение общеустановленного пенсионного возраста до достижения мужчинами 63 лет, женщинами – 58 лет.

Аналогичные изменения предусмотрены и для лиц, имеющих право на льготные трудовые пенсии и пенсии за выслугу лет. Размер пенсий, безусловно, будет повышаться с учетом роста среднемесячной заработной платы работников, бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и т. д.

На территории Столинского района проживает 1 219 одиноких и 8 143 одиноко проживающих пожилых граждан. Социальная помощь на дому остается одной из наиболее востребованных форм. Деятельность направлена на максимально возможное продление пребывания граждан в привычных домашних условиях и поддержание их социального, психологического и физического статуса. В районе социальными работниками обслуживается на дому 1 046 пожилых граждан и инвалидов.

С 2013 года в практику начали внедряться и применяться инновационные формы жизнеустройства граждан пожилого возраста – «гостевая семья», «приемная семья», «патронатная семья», «дом зимовки». Также с июля 2018 года пожилым людям оказываются социальные и медицинские услуги медицинской сестрой милосердия Белорусского Общества Красного Креста в рамках реализации государственного социального заказа.

– Очень актуален сегодня вопрос трудоустройства. Какие действия предпринимаются в этом направлении?

– Уровень зарегистрированной безработицы по состоянию на 1 января 2019 года составил 0,2 %.

На начало 2019 года по вопросам занятости на учете в центре занятости состоят 66 безработных. В 2018 году трудоустроено 735 человек. Важным направлением на рынке труда является профессиональное обучение граждан. За 2018 год направлено на обучение 46 человек. Продолжена адресная подготовка по заявкам нанимателей с гарантией последующего трудоустройства (25 безработных). В целях содействия организации предпринимательской деятельности и развития самозанятости с января по август 2018 года 9 граждан получили финансовую поддержку в виде субсидий.

За 2018 год трудоустроено 112 человек из числа граждан, не способных на равных условиях конкурировать на рынке труда и особо нуждающихся в социальной защите.

Сегодня в районе наблюдается рост спроса на рабочую силу, сокращается количество обращений в службу занятости, уменьшается численность зарегистрированных безработных.

– Любовь Фёдоровна, Ваши пожелания ветеранам, всем работникам системы социальной защиты.

– По случаю юбилейной даты – 100-летия системы – хочется сказать большое спасибо за нелегкий, но благородный труд, за ваше терпение, самоотдачу, профессионализм и готовность протянуть руку помощи в трудной жизненной ситуации.

Людмила КАСПЕРОВИЧ

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