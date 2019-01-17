Моя работа – дарить тепло





Вот уже на протяжении 26 лет в дождь и в снег, в жару и слякоть торопится к своим подопечным Людмила Николаевна Кривопуст из р. п. Речица – женщина трудолюбивая, добрая, отзывчивая.

Может поэтому она легко находит общий язык с пожилыми людьми и их детьми, коллегами и руководством.

Родилась Людмила в р. п. Речица. После окончания восьмого класса средней школы № 1 поступила в Пинское профессионально-техническое училище № 108, которое закончила в 1978 году. Два года работала контролером в комбинате бытового обслуживания в г. Пинске, но очень скучала по родным, поэтому вернулась в родной поселок. Устроилась кондуктором в Столинскую автобазу № 12. И вот на Новый год на танцах в Доме культуры (на керамике) Людмила встретила свою судьбу – познакомилась с будущим мужем Александром. В 1979 году сыграли свадьбу. Александр Александрович работал строителем на заводе облицовочно-фасадной керамики.

У Людмилы Николаевны и Александра Александровича родилось трое детей. Теперь старшей Анне 39 лет. Она работает в детском саду, сын Александр – рабочий в строительной организации, а младшая Ирина трудится на Горынском агрокомбинате.

Когда пришло время выходить на работу из декретного отпуска, Людмила узнала, что районная организация Белорусского Общества Красного Креста набирает работников. Решила попробовать.

Одним из требований при трудоустройстве, как оказалось, являлось наличие медицинского образования, чтобы оказывать медпомощь пожилым людям. Людмиле Кривопуст предложили трудоустроиться социальным работником. Она решила рискнуть, и вот уже 26 лет помогает пожилым и одиноким.

Первое время работала социальным работником в г. Столине, потом уже в Речице. Сегодня на обслуживании у Людмилы Николаевны шесть человек: пять бабушек и один дедушка. К каждому из них женщина нашла свой подход. Признается, что все они стали для нее родными. Она не просто привыкла к пожилым, а воспринимает каждого из них как члена своей семьи. Вместе делят радости и горе, вместе переживают болезни и любые неприятности. Все они одиноко проживающие. Двое имеют группу инвалидности, поэтому Людмила Николаевна ежедневно их навещает, чтобы поинтересоваться здоровьем и помочь. Заботится Людмила Кривопуст, чтобы вовремя обеспечить своих подопечных продуктами питания, принести лекарства, оплатить коммунальные услуги, оказать содействие в уборке в доме, очистке придомовой территории от снега, старается приготовить покушать, отнести белье в стирку и так без конца. И только переступила порог своего дома, как вновь звонок: «Прийди, а то мне что-то плохо». Женщина без раздумий собирается и спешит к дорогому своему человеку.

Для большинства подопечных Людмила Кривопуст является той единственной связью с внешним миром, ибо по состоянию здоровья они уже не покидают дом. Она приносит весточки от знакомых, рассказывает, чем живет поселок, какие нынче события происходят. Женщина знает, что ее прихода всегда с нетерпением ждут.

В семье взгляды Людмилы Николаевны всегда разделяли муж и дети. Александр Александрович помогал выполнять ту работу, которая не по силам женщине. Особенно было тяжело, признается Людмила Николаевна, когда еще не было газа и приходилось топить печки. Бывало, что пожилые сами просили, чтобы к ним заглянул Александр, если нужно что-либо починить, исправить, но, к сожалению, два года назад он ушел из жизни.

Душевной доброте, отзывчивости, милосердию научились на примере родителей их дети – Анна, Александр и Ирина. Теперь и они порой стараются выкроить минутку-другую, чтобы помочь подопечным мамы.

За 26 лет работы Людмила Николаевна никогда не слышала нареканий в свой адрес. В Центре социального обслуживания населения ее все знают как доброго, отзывчивого, ответственного, исполнительного работника. Она пользуется заслуженным авторитетом в коллективе. Всегда в полном порядке вся документация и никогда не откажет, если нужно провести обследование или кто-то попросил об услуге. Людмила Кривопуст прикипела к тем людям, за которых в ответе. Она постоянно, невзирая ни на что, много времени проводит со своими подопечными, создавая уют и даря им чуточку своего тепла. А учитывая, что их дети разъехались кто куда (Калининград, Санкт-Петербург и др.), женщина поддерживает еще и связь с родственниками, чтобы порадовать своих подопечных добрыми вестями.

За время работы Людмиле Николаевне приходилось сталкиваться с различными ситуациями, но она никогда не жалела, что выбрала этот путь. Работать приходится с людьми, которые прожили жизнь, поэтому она научилась слушать и понимать своих подопечных. Она утверждает, что за это время набралась мудрости и терпения, что очень важно для социального работника. Она уверена, что с пожилыми людьми работать непросто, но это те люди, у которых нужно учиться жизни.

В 2016 году Людмила Кривопуст награждена грамотой центра социального обслуживания населения. Она с уважением относится ко всем тем, кто ценит труд каждого и особенно, если это приносит пользу другим. На увлечения времени не остается, ибо постоянное внимание к пожилым занимает очень много времени. В выходные и праздничные дни женщина посещает церковь. Радуют женщину внуки, которых у нее уже семь – пять внуков и две внучки.

А в работе старается быть и другом, и близким человеком, и правой рукой своим подопечным.

Важно еще, чтобы социальный работник не только сглаживал острые углы, но и с юмором подходил к любой ситуации, чтобы приносить радость не только себе, но и другим.

Людмила КАСПЕРОВИЧ

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