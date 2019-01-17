Чтобы не платить за подогрев воды втридорога, подтвердите свой статус

В районе продолжается активная работа по реализации Декрета №3 «О содействии занятости населения». Комиссия по координации работы по содействию занятости населения района выверяет базу данных граждан трудоспособного возраста, не занятых в экономике.

Как уже сообщалось, банк данных формировался при непосредственном участии всех ведомственных структур, неоднократно проверялся и уточнялся. В результате на начало текущего года в базе насчитывалось 732 жителя района, не занятых в экономике, в том числе 143 – оплачивающих услуги ЖКХ, из них 109 — пользующихся горячей водой. Напомним, что с 1 января 2019 года для граждан, не занятых в экономике и не отчисляющих налоги в бюджет, оплата за подогрев воды будет начисляться по полной стоимости, а это в несколько раз дороже, чем с бюджетной дотацией. С 1 октября придётся полностью оплачивать отопление. Поэтому комиссия, возглавляет которую председатель районного Совета депутатов И.Ф. Козел, видит свою задачу в том, чтобы провести работу с каждым человеком, находящимся в базе данных, и помочь решить вопрос в его пользу: установить занятость или предложить варианты трудоустройства.

С этой целью граждане были проинформированы о порядке расчёта за коммунальные услуги через средства массовой информации, по телефону, при подворном обходе, сообщениями в жировках, рассылаемых ГРУПП ЖКХ. Члены комиссии распределили оставшиеся адресаты между собой и посетили их с целью установить домовладельцев и донести необходимую информацию. В итоге проведённой работы количество граждан, не занятых в экономике и обязанных платить за подогрев воды, сократилось до 20. Как правило, это владельцы жилья, не находящиеся по месту жительства, связаться с которыми не представляется возможным. Участковые РОВД составят протоколы об отсутствии жильцов и направят их в комиссию по содействию занятости. После рассмотрения комиссией данные передадут в райисполком. До 5 февраля 2019 года будет принято решение рай-исполкома об утверждении списков граждан, обязанных платить за потребление горячей воды по полной стоимости. Затем списки поступят в ГРУПП ЖКХ – для начисления платы за услуги в соответствии с законодательством. Поэтому тем, кто не подтвердил свою занятость, следует поспешить сделать это до 21 января – времени формирования списков для оплаты.

Необходимо позаботиться о представлении документов в комиссию и остальным гражданам, находящимся в базе данных и попадающих в число плательщиков за отопление по полным тарифам – сумма к оплате с 1 октября окажется значительно выше настоящей.

Следует отметить, что в ходе работы с базой данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, решаются вопросы их трудоустройства. Несколько человек таким образом приняты на работу в организации района или зарегистрированы как предприниматели и ремесленники.

Документы о подтверждении занятости можно представить в комиссию по электронной почте dekret3vdv@vitebsk.by, почтовой связью (211631, г.Верхнедвинск, ул. Кооперативная,1), личным обращением (г.Верхнедвинск, ул. Кооперативная, 1, каб.№92).

Телефоны комиссии: 6 79 02, 5 31 16.