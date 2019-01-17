|
Спасатель – профессия неравнодушных
18.01.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)
>
Профессия спасателей-пожарных – особая, она посвящена трудному и ответственному делу предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
В любое время суток, в зной или лютый холод, в сложнейших условиях, — спасатели всегда готовы прийти на помощь. Для них не существует чужой беды, ведь именно люди этой профессии в случае опасности спасают чью-то жизнь, зачастую рискуя собственной. Равнодушные люди не задерживаются в МЧС. А те, кто выбрал для себя этот путь, обретают не только любимое дело, но и надежных товарищей, социальную опору и стабильность.
О безопасности жителей Верхнедвинщины заботятся 68 работников районного отдела по чрезвычайным ситуациям. Ежедневно на оперативный вызов готовы откликнуться 5 боевых подразделений МЧС. За 2018 год по тревоге спасатели выезжали 290 раз, из них 22 раза — на тушение пожаров в домах и квартирах, 45 — на прочие возгорания, 79 раз оказывали помощь населению и организациям, 23 раза обеспечивали пожарную безопасность при проведении праздничных и массовых мероприятий, 20 раз выезжали по вызову пожарной сигнализации.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Профессия спасателей-пожарных – особая, она посвящена трудному и ответственному делу предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)