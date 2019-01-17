Спасатель – профессия неравнодушных

Профессия спасателей-пожарных – особая, она посвящена трудному и ответственному делу предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В любое время суток, в зной или лютый холод, в сложнейших условиях, — спасатели всегда готовы прийти на помощь. Для них не существует чужой беды, ведь именно люди этой профессии в случае опасности спасают чью-то жизнь, зачастую рискуя собственной. Равнодушные люди не задерживаются в МЧС. А те, кто выбрал для себя этот путь, обретают не только любимое дело, но и надежных товарищей, социальную опору и стабильность.

О безопасности жителей Верхнедвинщины заботятся 68 работников районного отдела по чрезвычайным ситуациям. Ежедневно на оперативный вызов готовы откликнуться 5 боевых подразделений МЧС. За 2018 год по тревоге спасатели выезжали 290 раз, из них 22 раза — на тушение пожаров в домах и квартирах, 45 — на прочие возгорания, 79 раз оказывали помощь населению и организациям, 23 раза обеспечивали пожарную безопасность при проведении праздничных и массовых мероприятий, 20 раз выезжали по вызову пожарной сигнализации.

В рабочем графике пожарных не только экстренная помощь, но и профилактика чрезвычайных ситуаций. Чтобы предупредить пожары в жилом секторе и не допустить гибели людей на них, в течение года работники МЧС регулярно проводят встречи в трудовых коллективах, сельские сходы, активно работают в составе смотровых комиссий. В прошедшем году в районе обследовано 7918 домовладений и квартир, о мерах пожарной безопасности проинструктировано более 14 тысяч человек. В районе прошло 9 республиканских пропагандистских акций, в рамках которых проведено 563 мероприятия с охватом более 15 тысяч человек. Пропаганда безопасности жизнедеятельности нацелена на все категории населения от мала до велика.

В РОЧС заверяют, что личный состав отдела готов безотлагательно, грамотно и профессионально действовать в экстремальных ситуациях.

Поздравляем спасателей-пожарных с профессиональным праздником и желаем здоровья, силы духа, благополучия и побольше спокойных дней!