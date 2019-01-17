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Профессионализм спасателей выручил в трудную минуту

18.01.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Профессионализм спасателей выручил в трудную минуту

В декабре в агрогородке Волынцы случился пожар в частном жилом доме. Ликвидировали возгорание 3 бригады спасателей под непосредственным руководством начальника Верхнедвинского РОЧС.  Благодаря высокому профессионализму сотрудников МЧС, их своевременным и слаженным действиям во время тушения пожара дом удалось сохранить в подлежащем восстановлению состоянии.
Также хочется отметить грамотные действия сотрудников РОВД, которые оказали существенную помощь в сохранении порядка в экстренной ситуации. Признателен Волынецкой сельской администрации за чуткость и поддержку при ликвидации последствий возгорания.
От всей душе хочется выразить искреннюю благодарность всем, кто принял участие в тушении пожара и решении проблем по устранению его последствий. Высокий профессионализм и исключительные человеческие качества спасателей делают нашу жизнь защищённой.
М. Каськович,
генеральный директор компании «Defloro Group».

 
 
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> В декабре в агрогородке Волынцы случился пожар в частном жилом доме. Ликвидировали возгорание 3 бригады спасателей под непосредственным руководством...
 
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