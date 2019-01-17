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Профессионализм спасателей выручил в трудную минуту
18.01.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)
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В декабре в агрогородке Волынцы случился пожар в частном жилом доме. Ликвидировали возгорание 3 бригады спасателей под непосредственным руководством начальника Верхнедвинского РОЧС. Благодаря высокому профессионализму сотрудников МЧС, их своевременным и слаженным действиям во время тушения пожара дом удалось сохранить в подлежащем восстановлению состоянии.
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> В декабре в агрогородке Волынцы случился пожар в частном жилом доме. Ликвидировали возгорание 3 бригады спасателей под непосредственным руководством...
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