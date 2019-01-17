Профессионализм спасателей выручил в трудную минуту

В декабре в агрогородке Волынцы случился пожар в частном жилом доме. Ликвидировали возгорание 3 бригады спасателей под непосредственным руководством начальника Верхнедвинского РОЧС. Благодаря высокому профессионализму сотрудников МЧС, их своевременным и слаженным действиям во время тушения пожара дом удалось сохранить в подлежащем восстановлению состоянии.

Также хочется отметить грамотные действия сотрудников РОВД, которые оказали существенную помощь в сохранении порядка в экстренной ситуации. Признателен Волынецкой сельской администрации за чуткость и поддержку при ликвидации последствий возгорания.

От всей душе хочется выразить искреннюю благодарность всем, кто принял участие в тушении пожара и решении проблем по устранению его последствий. Высокий профессионализм и исключительные человеческие качества спасателей делают нашу жизнь защищённой.

М. Каськович,

генеральный директор компании «Defloro Group».

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