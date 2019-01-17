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Обзор нарушений природоохранного законодательства в Костюковичском районе за 2018 год

18.01.2019 — Новости Общества | Голас Касцюкоушчыны  
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С каждым годом количество нарушений в зоне ответственности Костюковичской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира уменьшается, как и в целом по Государственной инспекции, что говорит о планомерной работе инспекции, которая выражается не только в выявлении нарушений природоохранного законодательства, но и в профилактической работе. Несмотря на массу проведенной профилактической работы, в 2018 году Костюковичской межрайонной инспекцией выявлено более 100 нарушений природоохранного законодательства, возбуждено 7  уголовных дел, изъято 21 единица огнестрельного оружия (из них 11 незарегистрированного в установленном порядке), более 7 км сетей и сете материалов.  По результатам следствия, в отношении лиц совершивших преступления против экологической безопасности,  вынесены обвинительные приговоры с направлением в исправительные колонии открытого типа сроком на 1 год. Зачастую нарушители природоохранного законодательства уверены, что именно они не попадут в поле зрения сотрудников инспекции.

Просьба ко всем, кому не безразлична судьба природы Республики Беларусь, кто является свидетелем правонарушения природоохранного законодательства, либо обладает информацией о готовящемся правонарушении, сообщить на  горячую линию Костюковичской МРИ по номеру телефона: 80224555397.

Александр КРЫМКОВ, заместитель начальника

Костюковичской МРИ ОЖ и РМ.

 
 
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С каждым годом количество нарушений в зоне ответственности Костюковичской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира уменьшается, как и в
 
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