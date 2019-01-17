В Беларуси расширен перечень документов для пребывания в погранзоне

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вступили в силу поправки в некоторые законы по вопросам обеспечения пограничной безопасности. Расширен перечень документов, которые белорусы могут предъявить при нахождении в пограничной зоне. Помимо паспорта в него включены военный билет, водительское или служебное удостоверение. Иностранцы теперь смогут без пропусков следовать транзитом через пограничную зону в санатории, дома отдыха и посещать объекты придорожного сервиса. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном пограничном комитете.

В ГПК подчеркнули, что нововведения значительно упрощают порядок посещения пограничной зоны, способствуют повышению привлекательности туристических объектов на приграничной территории.

Закон также предусматривает ряд новаций, которые позволят укрепить пограничную безопасность. "Сотрудники органов пограничной службы теперь будут определять места въезда или входа в пограничную полосу, а также временной промежуток, в который можно находиться за рубежом инженерных сооружений и заграждений. Устанавливаются дополнительные ограничения. Так, в пределах погранполосы нельзя без согласования с пограничниками использовать оптические приборы, также запрещается преодолевать инженерные сооружения и заграждения", - рассказали в Госпогранкомитете. Такое изменение обусловлено в первую очередь активизацией противоправной деятельности на госгранице. "В этой связи перед органами пограничной службы серьезно встал вопрос необходимости организации четкого контроля за физическими лицами, пребывающими на режимной территории. Не секрет, что отдельные граждане якобы для сбора грибов, ягод, рыбалки, под видом туристов все чаще посещают прилегающую к границе территорию для противоправной деятельности. Нарушители все чаще используют различные технические средства, в том числе бинокли, приборы ночного видения, тепловизоры, фотоловушки и так далее", - констатировали в ГПК. На законопослушных граждан нововведения не отразятся, но вместе с тем будут способствовать повышению эффективности выполнения поставленных перед пограничниками задач.

Кроме того, поправки предусматривают возможность использования автоматических средств пограничного контроля (так называемых электронных ворот), что будет актуальным при выдаче гражданам Беларуси биометрических паспортов. Такое оборудование успешно использовалось в Национальном аэропорту Минск. Эксперимент показал, что практику использования электронных ворот нужно расширять. Применение автоматических средств при осуществлении пограничного контроля значительно сократит время, необходимое для его прохождения.

Законом также урегулировано наделение таможенников полномочиями по выполнению отдельных функций органов пограничной службы, в том числе по погранконтролю. "Передача части функций позволит высвободить около сотни должностей в органах пограничной службы, которые будут перераспределены в подразделения, непосредственно охраняющие границу на украинском и прибалтийском участках, а также в Национальный аэропорт Минск. Это особенно важно в преддверии проведения в Беларуси II Европейских игр", - подчеркнули в ГПК.-0-