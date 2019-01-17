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Экологический квест «Семь Заповедей природы»

18.01.2019 — Новости Общества | Единство  
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11 января отмечается День заповедников и национальных парков, которые являются «Центрами сохранения биоразнообразия во всём мире».

   Впервые «День заповедников и национальных парков» начал отмечаться в 1997 году по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы.

В Беларуси находится четыре национальных парка: «Беловежская пуща», «Браславские озера», «Припятский», «Нарочанский» и один заповедник – Березинский биосферный.

Участникам квеста стали обучающиеся из ГУО «Староборисовская санаторная школа-интернат Борисовского района для детей больных туберкулезом и риском его развития» и ребята объединения по интересам «Соломенная мастерская».

Проведённый квест показал, что учащиеся разбираются в отличиях разных категорий особо охраняемых территорий, могут назвать примеры краснокнижных видов растений и животных нашей страны, готовы не только сами активно помогать природе, но и приглашать к этому своих друзей.

https://bec.schools.by/

 
 
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12 января на базе отделения экологии ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма» проходил экологический квест «Семь Заповедей природы», приуроченный к...
 
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