Экологический квест «Семь Заповедей природы»

11 января отмечается День заповедников и национальных парков, которые являются «Центрами сохранения биоразнообразия во всём мире».

Впервые «День заповедников и национальных парков» начал отмечаться в 1997 году по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы.

В Беларуси находится четыре национальных парка: «Беловежская пуща», «Браславские озера», «Припятский», «Нарочанский» и один заповедник – Березинский биосферный.

Участникам квеста стали обучающиеся из ГУО «Староборисовская санаторная школа-интернат Борисовского района для детей больных туберкулезом и риском его развития» и ребята объединения по интересам «Соломенная мастерская».

Проведённый квест показал, что учащиеся разбираются в отличиях разных категорий особо охраняемых территорий, могут назвать примеры краснокнижных видов растений и животных нашей страны, готовы не только сами активно помогать природе, но и приглашать к этому своих друзей.