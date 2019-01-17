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Новобранцы МЧС Минской области приняли присягу

18.01.2019 — Новости Общества | Единство  
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Торжественное мероприятие традиционно прошло возле Кургана Славы. Снегопады, методично засыпающие регион, ненадолго отступили, и территорию памятника озарило яркое январское солнце. Символично. Погода словно дала прочувствовать торжественность момента.

В шеренге перед мемориалом – 49 бравых ребят. В спасатели их привела благородная цель – помогать людям в экстренной ситуации. Кто-то из них выбрал призвание недавно, а некоторые мечтали об этом с детства. Перед присягой парни несколько месяцев проходили комплексную подготовку. Медкомиссии, тесты, нормативы, учебные дежурства… Иными словами – курс молодого бойца. За этот срок действия отработаны практически до автоматизма.

Девятнадцатилетний Павел Лукашонок из Борисова принимал присягу одним из первых. Говорит, что немного волновался. Все-таки клятву Родине дают раз в жизни. Ответственности добавило присутствие высших руководителей и ветеранов областного управления МЧС.

– К профессии присматривался давно. Несколько лет назад определился окончательно. У меня с детства была мечта — помогать людям. И пусть моя задача не тушить пожары (молодой человек будет работать диспетчером – авт.), а координировать действия расчетов, считаю это не менее важным и нужным. Все же от моего решения зависит жизнь человека. Это дает дополнительную мотивацию, – считает Павел.

А вот солигорчанин Александр Лихадиевский отправится в Несвиж. Там для вчерашнего студента горно-химического колледжа закреплена должность старшего водителя пожарного автомобиля.

– В моем случае сошлось все воедино. С детства интересовался пожарной техникой и представлял, как буду выезжать на место ЧП. После школы поступил на факультет ликвидации чрезвычайных ситуаций. Прошлым летом успешно его окончил. Родственники выбор одобрили, – улыбается Александр. – Теперь хочется поскорее заступить на дежурство.

Как отметил начальник Минского областного управления МЧС Сергей Лапанович, присяга – действительно знаменательное и торжественное событие.

– Для новоиспеченных спасателей Минской области ритуал традиционно проходит возле Кургана Славы. Это особенное место для всех жителей Беларуси, его аура придает особую важность моменту. От себя хочу пожелать ребятам стойкости, мужества и самоотверженности.

– Клятва для новобранцев – это нечто особенное, – рассказал ветеран пожарной службы, бывший начальник Минского областного управления МЧС Александр Шилак. – Мероприятие позволяет молодым людям почувствовать свою важность и востребованность. Посмотрите – перед нами образованные, умные, подготовленные бойцы. Я уверен, что они достойно продолжат летопись спасателей столичного региона.

В этот день мемориал около пятидесяти раз услышал решительное «клянусь». После присяги – троекратное «ура», напутственное слово ветеранов и возложение цветов. Уже 16 января полноправные спасатели приступили к своим обязанностям. Наверняка на их счету будет не одна спасенная жизнь.

http://www.mlyn.by/

 
 
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