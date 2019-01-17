В гродненской школе более 100 учеников не пришли на занятия. Учителя и медики заволновались

Более ста детей не пришли накануне на занятия в гродненской СШ № 36, объяснив это плохим самочувствием. Это вызвало тревогу у учителей и медработников, пишет «Гродненская правда». Как сообщила главный врач детской поликлиники № 1 Ирина Луканская, всех отсутствующих школьников по месту жительства посетили врачи детских поликлиник.



Фото: Гродненская правда

Установлено, что только половина детей имели проявления вирусной инфекции в легкой форме. У остальных признаки заболевания выявлены не были.

По информации исполняющей обязанности главного врача областной инфекционной больницы Натальи Малышко, за последние сутки никто из детей школьного возраста за медицинской помощью сюда не обращался и в стационар не госпитализирован. Заместитель главного врача областной детской больницы Лариса Васильченко также говорит, что в течение суток обращений учащихся гродненской СШ № 36 за медицинской помощью не было.

В школе провели исследования санэпидемиологи городского ЦГЭ. Взяты материалы для проведения бактериологического и вирусологического анализов. По предварительным результатам и симптомам у заболевших детей имеет место вирусная инфекция, которая обусловлена сезонным подъемом заболеваемости. Как заверила главный врач городского ЦГЭ Янина Шерендо, ситуация находится под контролем. Тревоги она не вызывает.

Врачи рекомендуют и детям, и взрослым, чтобы не подхватить инфекцию, в первую очередь побольше бывать на свежем воздухе, регулярно проветривать помещения, поменьше посещать массовые мероприятия и выполнять «золотое» правило гигиены — регулярно мыть руки.