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Студентку из Минска будут судить за лжесвитетельство
18.01.2019 10:59 — Новости Общества | Tut.by
Прокуратура Могилевской области выяснила, что 21-летняя студентка обманом выдавала себя за понятую на одном из судов о хищении. Теперь ее саму будут судить за дачу ложных показаний,
В рамках надзора прокуроры изучили уголовное дело в отношении двух жителей Могилева, которых осудили за тайное хищение кабеля со склада в октябре 2017-го.
В суде выступала свидетелем 21-летняя студентка одного из столичных вузов. Там она заявила, что была понятой при осмотре машины в том деле.
«Девушка в действительности не участвовала в осмотре транспортного средства, а находилась в тот день на учебе в Минске», — выяснили прокуроры.
В результате студентка стала фигуранткой уголовного дела по ч.1 ст. 401 Уголовного кодекса (Заведомо ложное показание свидетеля). Ей грозит наказание — от штрафа и до 2 лет ограничения свободы.
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Она выступала свидетелем в деле о хищении.
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