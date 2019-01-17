ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Студентку из Минска будут судить за лжесвитетельство

18.01.2019 10:59 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Прокуратура Могилевской области выяснила, что 21-летняя студентка обманом выдавала себя за понятую на одном из судов о хищении. Теперь ее саму будут судить за дачу ложных показаний, сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках надзора прокуроры изучили уголовное дело в отношении двух жителей Могилева, которых осудили за тайное хищение кабеля со склада в октябре 2017-го.

В суде выступала свидетелем 21-летняя студентка одного из столичных вузов. Там она заявила, что была понятой при осмотре машины в том деле.

«Девушка в действительности не участвовала в осмотре транспортного средства, а находилась в тот день на учебе в Минске», — выяснили прокуроры.

В результате студентка стала фигуранткой уголовного дела по ч.1 ст. 401 Уголовного кодекса (Заведомо ложное показание свидетеля). Ей грозит наказание — от штрафа и до 2 лет ограничения свободы.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Она выступала свидетелем в деле о хищении.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Беларуси расширен перечень документов для пребывания в погранзоне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика