Студентку из Минска будут судить за лжесвитетельство

Прокуратура Могилевской области выяснила, что 21-летняя студентка обманом выдавала себя за понятую на одном из судов о хищении. Теперь ее саму будут судить за дачу ложных показаний, сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках надзора прокуроры изучили уголовное дело в отношении двух жителей Могилева, которых осудили за тайное хищение кабеля со склада в октябре 2017-го.

В суде выступала свидетелем 21-летняя студентка одного из столичных вузов. Там она заявила, что была понятой при осмотре машины в том деле.

«Девушка в действительности не участвовала в осмотре транспортного средства, а находилась в тот день на учебе в Минске», — выяснили прокуроры.

В результате студентка стала фигуранткой уголовного дела по ч.1 ст. 401 Уголовного кодекса (Заведомо ложное показание свидетеля). Ей грозит наказание — от штрафа и до 2 лет ограничения свободы.