Жителей Кировщины просят быть осторожными на водоеме аг.Скриплица





Как рассказал и.о. директора Кировского РОС РГОО «БООР» Леонид ЕЗЕРСКИЙ, целях экстренного принятия мер по предотвращению заморного явления рыбы на искусственном водоеме вблизи аг.Скриплица 12 января текущего года работниками районного отдела по чрезвычайным ситуациям были прорублены проруби. Затем члены РОС РГОО «БООР» егерь С.Н.Чижонок, М.Г.Валько, Г.Г.Шашенко, Н.С.Евдокимов, И.И.Ясенецкий, Е.Г.Шашенко, А.А.Овсяников, Э.И.Лукашов под контролем начальника районной инспекции природных ресурсов и окружающей среды М.Г.Каранкевича организовали утепление прорубей соломой.

Так как проруби не замерзают, они представляют серьезную опасность, в связи с чем убедительно просим родителей не разрешать детям ходить на водоем аг.Скриплица. Взрослым также стоит проявлять осторожность при передвижении по льду.

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