Благодарственным письмом Федерации профсоюзов Беларуси наградили председателя Сморгонского районного объединения профсоюзов

С 2015 года Федерация профсоюзов Беларуси проводит в нашей стране народно-патриотическую акцию “Мы – вместе!”, во время которой чествуются трудовые династии, молодые специалисты предприятий и организаций, их наставники.





За активное участие в организации Республиканской народно-патриотической акции ФПБ «Мы – вместе!» Благодарственным письмом Федерации профсоюзов Беларуси награжден председатель Сморгонского районного объединения профсоюзов Викентий НАЙДИЧ.

За 4 года во всех районах страны было проведено около 180 концертов. В них приняло участие 305 тысяч человек, поощрено более 500 трудовых династий, отмечено свыше 350 молодых специалистов и их наставников.

Особое внимание было уделено людям, которыми гордятся в многочисленных районах нашей страны. Среди них – заводчане, сельские труженики, деятели культуры и искусства, спортсмены, талантливые дети. Этих людей не только чествовали, дарили им подарки, но и вместе с ними организаторы акции стремились сделать малую родину еще краше. Тем более, что профсоюзный проект “Мы – вместе!” в 2018 году проходил под лозунгом “С большой любовью к малой родине”, - отметил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.

В акции также принимали участие именитые гости – уроженцы районов. Они делились своими воспоминаниями, общались с земляками, участвовали в благоустройстве района, посещали детские дома и дома престарелых и т. д.

В Сморгонском районе тоже уделялось большое внимание акции “Мы – вместе!”. С участием местных профсоюзов проводились концерты, работы по благоустройству и озеленению города, чествования лучших работников, благотворительные мероприятия. В частности, председатель районного объединения профсоюзов Викентий Найдич на протяжении нескольких лет посещал приют СПЦ, привозил необходимые детям вещи.

В 2018 году, в день празднования 515-летия города, в рамках акции “Пашана і гонар ад малой радзімы”, в торжественной обстановке районным объединением профсоюзов были награждены ценными подарками почетные граждане Сморгони: белорусский переводчик, публицист, дипломат Владимир Счастный, известный поэт Марьян Дукса, художник, скульптор, график Владимир Теребун, дирижер, руководитель народного ансамбля песни и танца им. Огинского Александр Лях, бывший директор завода “Сморгоньсиликатобетон”, заместитель министра строительства и архитектуры, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Татьяна Голубева. Каждый из них внес определенный вклад в развитие Сморгонского района, более широкую его известность в республике и за ее пределами.

Юрий ЯНУШКЕВИЧ.

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