|
Указом Президента Республики Беларусь Елена Сыманович из Раковцев награждена орденом Матери
18.01.2019 — Новости Общества | Светлы шлях
В семье Елены Сыманович из Раковцев пятеро детей. Самый младший – мальчик, а все остальные девочки. Самой Елене еще нет и 45, но она уже бабушка. Всей дружной большой семьёй Сымановичи собираются нечасто. Две старшие дочери давно выпорхнули из отцовского гнезда, средняя – уже студентка, и к родителям приезжает только на выходные. Но в декабре у семьи появился прекрасный повод, чтобы собраться всем вместе. Указом Президента Республики Беларусь Елена Сыманович была награждена орденом Матери за рождение и воспитание пятерых детей.
На своём месте она не только на работе, но и в большой семье. Елена и сама – птенец из многодетного гнезда. В семье родителей тоже было пятеро детей. Формулу семьи - семь Я – Елена с детства воспринимает как аксиому, не требующую доказательств.
Наша героиня состоялась как мать, и как женщина. На жизненном пути ей повезло встретить крепкое мужское плечо. Елена не скрывает, что после вечерней дойки поздно возвращается домой. Иногда со всеми домашними обязанностями не успевает справляться. Но в их семье не принято делить работу на мужскую и женскую. Всё, что супруга не успела, без сложностей сделает супруг. Любовь, понимание и взаимопомощь – вот те три кита, на которых строятся крепкие семейные союзы.
Елена СЫМАНОВИЧ с дочерью Оксаной и сыном Артёмом.
Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.
Фото автора.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В семье Елены Сыманович из Раковцев пятеро детей. Самый младший – мальчик, а все остальные девочки. Самой Елене еще нет и 45, но она уже бабушка. Всей дружной большой...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)