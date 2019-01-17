Указом Президента Республики Беларусь Елена Сыманович из Раковцев награждена орденом Матери

В семье Елены Сыманович из Раковцев пятеро детей. Самый младший – мальчик, а все остальные девочки. Самой Елене еще нет и 45, но она уже бабушка. Всей дружной большой семьёй Сымановичи собираются нечасто. Две старшие дочери давно выпорхнули из отцовского гнезда, средняя – уже студентка, и к родителям приезжает только на выходные. Но в декабре у семьи появился прекрасный повод, чтобы собраться всем вместе. Указом Президента Республики Беларусь Елена Сыманович была награждена орденом Матери за рождение и воспитание пятерых детей.



Елена Сыманович из тех женщин, которые делом всей жизни избрали нелёгкий крестьянский труд, которые, не зная усталости и не нарекая на обстоятельства, трудятся на своих местах. В трудовой книжке Елены Сыманович всего две записи. После окончания восьмилетки она начала свой трудовой путь на ферме в Рымтелях, а после того, как переехала жить в Раковцы, перевелась на местную ферму, где работает и по сей день. Профессию оператора машинного доения, в которую пришла еще в 16-летнем возрасте, ни разу не меняла. В следующем году будет ровно 30 лет, как женщина работает на доении коров. Говорит, что труд нелёгкий, но привычный. Таких, как Елена, обычно называют человеком на своём месте.

На своём месте она не только на работе, но и в большой семье. Елена и сама – птенец из многодетного гнезда. В семье родителей тоже было пятеро детей. Формулу семьи - семь Я – Елена с детства воспринимает как аксиому, не требующую доказательств.

Наша героиня состоялась как мать, и как женщина. На жизненном пути ей повезло встретить крепкое мужское плечо. Елена не скрывает, что после вечерней дойки поздно возвращается домой. Иногда со всеми домашними обязанностями не успевает справляться. Но в их семье не принято делить работу на мужскую и женскую. Всё, что супруга не успела, без сложностей сделает супруг. Любовь, понимание и взаимопомощь – вот те три кита, на которых строятся крепкие семейные союзы.





Елена СЫМАНОВИЧ с дочерью Оксаной и сыном Артёмом.

Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.

Фото автора.