Снег и гололедица ожидаются в Беларуси 19 января

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18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег, гололедица, порывистый ветер и до 10 градусов мороза ожидается в Беларуси 19 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется западный 4-9 м/с, местами с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов мороза, днем будет от нуля до минус 5.-0-

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