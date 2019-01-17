Вчера, в Единый день информирования глава района посетил Горынский агрокомбинат, где побеседовал с коллективом предприятия.

Красной нитью встречи стала тема больших и малых дел во благо малой родины.

2019 год – это не просто Год малой родины, но и Год озеленения. Уже сейчас планируются самые значимые шаги по дальнейшему благоустройству города и района. Особое внимание уделяется Семигостичам, где пройдут районные Дожинки.

Нашей малой родине есть чем гордиться. Мы входим в десятку по производству молока и мяса, занимаем первое место по заготовке кормов. Каждый шестой килограмм овощей в Беларуси производится на Столинщине. Наши земляки делают успехи на различных поприщах – от творчества до спорта.

Григорий Васильевич Протосовицкий подчеркнул, что малая родина начинается с семьи, с тех моральных устоев, которые в ней закладываются. Если мы будем заниматься воспитанием молодого поколения, мы можем не беспокоиться о завтрашнем дне. И первое, чему мы должны учить своих детей, – это уважение к корням, предкам и памяти героев. А значит поставить во главу угла наведение порядка на территории кладбищ района и памятников времён Великой Отечественной войны.

Что касается, в частности агрокомбината, то глава района нацелил его коллектив на плодотворную работу, верстать производственную программу взвешенно и рационально, искать нестандартные и революционные решения и не стоять на месте.

– Будущее – за натуральными продуктами, – подчеркнул Г. В. Протосовицкий.

А значит нужно ускорить запуск вакуумированной продукции (свёклы, моркови, кукурузы), которые пользуются спросом у современных хозяек.

…Каждый житель Столинщины и каждый знаменитый земляк за её пределами должен проникнуться мыслью о том, что он лично может сделать для своей малой родины? От посаженного цветка и дерева до оказания помощи родной школе…

Каждый такой поступок достоин уважения и подражания.

Лилия ГУЩА