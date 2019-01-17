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Малая родина начинается с семьи…

18.01.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Вчера, в Единый день информирования глава района посетил Горынский агрокомбинат, где побеседовал с коллективом предприятия.
Красной нитью встречи стала тема больших и малых дел во благо малой родины.
2019 год – это не просто Год малой родины, но и Год озеленения. Уже сейчас планируются самые значимые шаги по дальнейшему благоустройству города и района. Особое внимание уделяется Семигостичам, где пройдут районные Дожинки.
Нашей малой родине есть чем гордиться. Мы входим в десятку по производству молока и мяса, занимаем первое место по заготовке кормов. Каждый шестой килограмм овощей в Беларуси производится на Столинщине. Наши земляки делают успехи на различных поприщах – от творчества до спорта.
Григорий Васильевич Протосовицкий подчеркнул, что малая родина начинается с семьи, с тех моральных устоев, которые в ней закладываются. Если мы будем заниматься воспитанием молодого поколения, мы можем не беспокоиться о завтрашнем дне. И первое, чему мы должны учить своих детей, – это уважение к корням, предкам и памяти героев. А значит поставить во главу угла наведение порядка на территории кладбищ района и памятников времён Великой Отечественной войны.
Что касается, в частности агрокомбината, то глава района нацелил его коллектив на плодотворную работу, верстать производственную программу взвешенно и рационально, искать нестандартные и революционные решения и не стоять на месте.
– Будущее – за натуральными продуктами, – подчеркнул Г. В. Протосовицкий.
А значит нужно ускорить запуск вакуумированной продукции (свёклы, моркови, кукурузы), которые пользуются спросом у современных хозяек.
…Каждый житель Столинщины и каждый знаменитый земляк за её пределами должен проникнуться мыслью о том, что он лично может сделать для своей малой родины? От посаженного цветка и дерева до оказания помощи родной школе…
Каждый такой поступок достоин уважения и подражания.
Лилия ГУЩА

 
 
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Вчера, в Единый день информирования глава района посетил Горынский агрокомбинат, где побеседовал с коллективом предприятия. Красной нитью встречи стала тема
 
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