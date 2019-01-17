Зеленоглазое такси, за семь рублей в Минск довези…





В редакцию со своей проблемой обратилась жительница Белоуши Полина Ивановна Н., которая рассказала о своей неприятной поездке на маршрутном такси в столицу.

Дело было так. Накануне поездки женщина позвонила по нескольким рекламным номерам с вопросом, сколько стоит поездка. Были предложения довезти и за 10, и за 15 рублей. А одно – за… семь! Разумеется, Полина Ивановна выбрала маршрутное такси, которое обещало обойтись для неё с наименьшими финансовыми потерями. Но на деле выяснилось: везти за эти деньги нашу читательницу никто не собирался. В маршрутном такси выяснилось, что цена – 15 рублей!

– Хорошо, что у меня были деньги, иначе мне просто сорвали бы поездку, – сетует Полина Ивановна. – Но ведь это безответственно: заявлять одну цену, а везти по другой! Я выбирала среди маршрутных такси вариант подешевле, а вышло… Кстати, на моё требование выдать билет мне чек так и не дали!

По всем номерам и имени водителя, которые сохранились у нашей читательницы, корреспонденту удалось выяснить следующее. По одному номеру нам осторожно сообщили, что «знают такого водителя», но вот как его найти, не подсказали. По второму номеру пояснили: водителя такого знают, но он с октября уже работает у конкурентов. Кстати, «конкуренты» – это громко сказано, потому что «маршрутчики» между собой держат связь. И когда один не может выполнить обязательства перед клиентом (по каким-либо причинам), то он просит «забрать пассажира» своих коллег. Так, очевидно, и произошло в ситуации с Полиной Ивановной. Одни приняли заказ – вторые отвезли. Кстати, таксисты озвучили ещё одну проблему. Назвать низкую цену – значит переманить клиента. Так делают «бомбилы» и нечистоплотные конкуренты. А дальше – дело техники. На остановке называешь РЕАЛЬНУЮ цену: никто ведь с сумками с остановки не уйдёт – поездка запланирована, за неё гарантированно заплатят. Как, видимо, и вышло с нашей читательницей. Просто не все обращаются в редакцию или налоговую, куда Полина Ивановна пока не обращалась, но имеет право. Ведь её поездка была достаточно нервной, водитель вёл себя по-хамски и, главное, не выдал чек об услуге.

Как сообщили в налоговой, в соответствии с ч. 1 статьи 12.18 КоАП, неприменение кассового оборудования карается штрафом от 2 до 30 базовых величин – для физических лиц; от 5 до 50 базовых – для ИП; до 100 базовых величин – для юридических лиц. Если кассовое оборудование применили (чек пробили), но НЕ выдали пассажиру, то наказание может быть от предупреждения до штрафа в размере до 100 базовых величин. Так что управа на горе-таксистов есть. Просто пассажирам нужно знать свои права и, если нужно, «качать» их!

Ну и самый главный совет от знающих людей: ехать нужно в том маршрутном такси, по номерам которого вы заказывали поездку. А пересев, например, в авто их коллег, ожидать, что те будут «играть по вашим правилам» и в соответствии с вашими ожиданиями, – это наивно. Цены у всех разные, как и подход к клиенту. И выбирать нужно, скорее, не по цене, а по времени нахождения ИП на этом рынке и, соответственно, опыту. Чем дольше человек занимается перевозками пассажиров, тем лучше. Практика показывает, что «шарашкины конторы» долго не живут, ведь они имеют самую неудачную «рекламу» в виде недовольных клиентов….

Лилия ГУЩА