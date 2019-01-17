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Где и когда в Могилеве будут освящать воду на Крещение
18.01.2019 12:10 — Новости Общества | Tut.by
Праздник Крещения отметят православные верующие 19 января. В этот день и накануне в храмах пройдут богослужения, будут по традиции освящать и раздавать освященную воду. Вот расписание богослужений и освящения воды в храмах Могилева в дни Крещенского сочельника и Богоявления.
Спасо-преображенский кафедральный собор
18 января
17.00 — всенощное бдение.
Раздача воды — до 22.00.
19 января
архиерейское богослужение;
09.00 — литургия;
около 10.30 — после литургии — освящение воды.
Раздача воды — до 22.00.
Трехсвятительский собор
18 января
17.00 — всенощное бдение.
Раздача воды до 21.00.
19 января
07.00 — освящение и раздача воды;
09.00 — литургия;
около 10.30 — освящения воды.
Раздача воды до 21.00.
Никольский женский монастырь
18 января
17.00 — Всенощное бдение.
Раздача воды до 21.00.
19 января
08.30 — литургия;
около 10.30 — после литургии — освящение воды.
Раздача воды до 21.00.
Храм царственных мучеников, всех новомучеников и исповедников церкви русской
18 января
17.00 — всенощное бдение.
Раздача воды до 19.00.
19 января
08.00 — литургия;
около 10.00 — после литургии — освящение воды.
Раздача воды до 19.00.
Кресто-воздвиженский (Борисо-глебский) собор
18 января
17.00 — всенощное бдение.
Раздача воды до 21.00.
19 января
08.00 — литургия;
около 10.00 — после литургии — освящение воды.
Раздача воды до 21.00.
Свято-троицкий собор в Полыковичах
18 января
16.00 — всенощное бдение;
около 19.00 — освящение воды;
00.00 — освящение воды в купели.
19 января
08.00 — литургия;
около 10.00 — после литургии — освящение воды.
Храм преподобного Серафима Саровского
18 января
17.00 — всенощное бдение.
Раздача воды до 19.00.
19 января
08.00 — литургия;
около 10.30 — после литургии — освящение воды.
Раздача воды до 19.00.
Храм казанской иконы Божией Матери
18 января
17.00 — всенощное бдение.
19 января
09.00 — литургия;
около 10.30 — после литургии — освящение воды.
Раздача воды до 19.00.
Храм святого проповедника Иаокима и Анны
18 января
17.00 — всенощное бдение.
Раздача воды до 21.00.
19 января
09.00 — литургия;
около 11.00 — после литургии — освящение воды.
Раздача воды до 21.00.
Храм иконы Божией матери «Всецарица»
18 января
17.00 — всенощное бдение.
Раздача воды до 19.00.
19 января
08.00 — литургия;
около 10.30 — после литургии — освящение воды.
Раздача воды до 19.00.
В Могилеве и Могилевском районе оборудованные и благоустроенные для окунания купели имеются на источнике св. прав. Анны в Любужском лесопарке и в поселках Полыковичи, Сухари, Дубинка.
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