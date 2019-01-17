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Где и когда в Могилеве будут освящать воду на Крещение

18.01.2019 12:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Праздник Крещения отметят православные верующие 19 января. В этот день и накануне в храмах пройдут богослужения, будут по традиции освящать и раздавать освященную воду. Вот расписание богослужений и освящения воды в храмах Могилева в дни Крещенского сочельника и Богоявления.

Спасо-преображенский кафедральный собор

18 января

17.00 — всенощное бдение.

Раздача воды — до 22.00.

19 января

архиерейское богослужение;

09.00 — литургия;

около 10.30 — после литургии — освящение воды.

Раздача воды — до 22.00.

Трехсвятительский собор

18 января

17.00 — всенощное бдение.

Раздача воды до 21.00.

19 января

07.00 — освящение и раздача воды;

09.00 — литургия;

около 10.30 — освящения воды.

Раздача воды до 21.00.

Никольский женский монастырь

18 января

17.00 — Всенощное бдение.

Раздача воды до 21.00.

19 января

08.30 — литургия;

около 10.30 — после литургии — освящение воды.

Раздача воды до 21.00.

Храм царственных мучеников, всех новомучеников и исповедников церкви русской

18 января

17.00 — всенощное бдение.

Раздача воды до 19.00.

19 января

08.00 — литургия;

около 10.00 — после литургии — освящение воды.

Раздача воды до 19.00.

Кресто-воздвиженский (Борисо-глебский) собор

18 января

17.00 — всенощное бдение.

Раздача воды до 21.00.

19 января

08.00 — литургия;

около 10.00 — после литургии — освящение воды.

Раздача воды до 21.00.

Свято-троицкий собор в Полыковичах

18 января

16.00 — всенощное бдение;

около 19.00 — освящение воды;

00.00 — освящение воды в купели.

19 января

08.00 — литургия;

около 10.00 — после литургии — освящение воды.

Храм преподобного Серафима Саровского

18 января

17.00 — всенощное бдение.

Раздача воды до 19.00.

19 января

08.00 — литургия;

около 10.30 — после литургии — освящение воды.

Раздача воды до 19.00.

Храм казанской иконы Божией Матери

18 января

17.00 — всенощное бдение.

19 января

09.00 — литургия;

около 10.30 — после литургии — освящение воды.

Раздача воды до 19.00.

Храм святого проповедника Иаокима и Анны

18 января

17.00 — всенощное бдение.

Раздача воды до 21.00.

19 января

09.00 — литургия;

около 11.00 — после литургии — освящение воды.

Раздача воды до 21.00.

Храм иконы Божией матери «Всецарица»

18 января

17.00 — всенощное бдение.

Раздача воды до 19.00.

19 января

08.00 — литургия;

около 10.30 — после литургии — освящение воды.

Раздача воды до 19.00.

В Могилеве и Могилевском районе оборудованные и благоустроенные для окунания купели имеются на источнике св. прав. Анны в Любужском лесопарке и в поселках Полыковичи, Сухари, Дубинка.

 
Теги: Могилев
 
 
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