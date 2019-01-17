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В Волковыске пьяный мужчина рухнул на женщину - у нее сломаны две ноги. Возбуждено дело

18.01.2019 12:26 — Новости Общества | Tut.by  
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В Волковыске произошел случай, который можно было бы назвать курьезным, если бы последствия не были столь серьезны. Подробности рассказывает милиция региона.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

40-летний мужчина выпивал у знакомых, в компании была и 54-летняя женщина. «Сидели хорошо, душевно, никто не ругался и не вел себя агрессивно», — рассказывают в УВД. Но в какой-то момент пьяный гость не удержался на ногах и упал на женщину — под весом его тела у нее произошли переломы обеих костей голени.

В отношении гражданина, так неудачно не устоявшего на ногах, возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого телесного повреждения по неосторожности.

 
 
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В Волковыске произошел случай, который можно было бы назвать курьезным, если бы последствия не были столь серьезны.
 
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