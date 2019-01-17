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В выходные похолодает, а на следующей неделе морозы усилятся

18.01.2019 12:36 — Новости Общества | Tut.by  
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После оттепельной погоды уже в предстоящие выходные придет похолодание. В пятницу за атмосферным фронтом на территорию Беларуси начнет поступать более холодный воздух, а в ночь на субботу подморозит. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

19 января, в субботу, местами по Беларуси пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью по стране понизится до −4…−10°С, максимальная температура днем составит 0…-5°С.

В воскресенье, 20 января, ожидается слабоморозная погода, ночью местами, днем во многих районах Беларуси ожидается кратковременный снег, который днем по северу страны будет сопровождаться порывистым ветром. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит −3…−9°С, по югу страны при прояснениях воздух местами охладится до -12°С, максимальная температура днем −1…−6°С.

На следующей неделе морозы усилятся.

21 января, в понедельник, ночью местами, днем по северо-востоку страны пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит −7…−13°С, максимальная днем −4…−9°С; лишь по юго-западу страны ночью −4…−6°С, днем −1…−3°С.

В период с 22 по 24 января местами по стране ожидается кратковременный снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит −5…−12°С, при прояснениях воздух охладится до −13…−18°С, максимальная температура днем −3…−10°С.

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В пятницу за атмосферным фронтом на территорию Беларуси начнет поступать более холодный воздух, а в ночь на субботу подморозит.
 
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