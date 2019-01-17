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Агентство «Sputnik Беларусь» расценивает блокировку своих страниц в Facebook как чисто политическое решение

18.01.2019 12:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Информационное агентство «Sputnik Беларусь» расценивает блокировку своих страниц в соцсети Facebook как «чисто политическое решение». Об этом заявил БелаПАН пресс-секретарь белорусского филиала международного агентства Павел Тухто.

По его словам, это фактически цензура. «Заблокировано 7 страниц редакций в странах ближнего зарубежья, в том числе и „Sputnik Беларусь“. Редакции Sputnik занимаются новостями и делают это хорошо. И если блокировка — это единственная реакция Facebook на качественную работу СМИ, то вопросов у нас нет, тут все очевидно. А вот надежда, что здравый смысл победит, есть», — сказал он.

Он отметил, что агентство сейчас «разбирается с этим вопросом».

Facebook 17 января заявил об удалении и блокировке более 500 страниц, связанных с Россией — среди них 289 страниц и 75 аккаунтов, которыми, по утверждению соцсети, управляли сотрудники российского государственного информагентства Sputnik.

«Эти страницы маскировались под независимые новостные издания и предназначались для граждан стран Центральной и Восточной Европы, Балтии, Кавказа и Центральной Азии. Администраторы страниц координировали свои действия и вводили пользователей в заблуждение. Они публиковали, в частности, материалы на темы антинатовских настроений, протестных движений и коррупции», — говорится в заявлении Facebook.

В общей сложности на удаленные страницы — среди них «Сегодня в Молдавии», «Грузия и религия», «СаНАТОрий в Латвии», «Спокойной ночи, Беларусь», «Балтия и Россия: друзья или враги?» — были подписаны около 790 тысяч пользователей. С октября 2013-го по январь 2019 года аккаунты потратили на рекламное продвижение своих материалов в Facebook 135 тысяч долларов и организовали 190 «мероприятий» (хотя неизвестно, состоялись ли они в действительности). Все приведенные Facebook скриншоты удаленных страниц сопровождаются ссылками на материалы агентства Sputnik.

Также в Facebook заявили, что вся информация о выявленной сети была передана правоохранительным органам и конгрессу США, а также технологическим компаниям и политикам из стран, на которые была направлена ее деятельность.

 
Теги: Новости
 
 
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Об этом заявил БелаПАН пресс-секретарь белорусского филиала международного агентства Павел Тухто.
 
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