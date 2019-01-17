Пинская районная налоговая инспекция работает по особому графику во время кампании по декларированию доходов за 2018 год



Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Пинскому району сообщает, что в целях организации работы по проведению в 2019 году кампании по декларированию годового дохода за 2018 год, обеспечения исполнения физическими лицами обязанности, а также реализации их права по предоставлению налоговых деклараций (расчетов) по подоходному налогу с физических лиц, установлен режим работы инспекции по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 31, 4-й этаж:

с 3 января по 29 марта 2019 года — в рабочие дни с 8.00 до 19.00;

— в рабочие дни с 8.00 до 19.00; 23 и 30 марта 2019 года — с 9.00 до 13.00;

— с 9.00 до 13.00; 1 апреля 2019 года — с 8.00 до 20.00.

Контактные телефоны: 32-20-63, 65-39-41, 65-95-44.

В ИМНС по Пинскому району напомнили, что налоговая декларация по подоходному налогу с физических лиц за 2018 год представляется физическими лицами не позднее 1 апреля 2019 года, а подоходный налог, исчисленный налоговым органом на основании представленной физическим лицом налоговой декларации за 2018 год, подлежит уплате в бюджет не позднее 3 июня 2019 года.

На официальном сайте МНС Беларуси вы можете узнать ответы на актуальные вопросы по декларированию доходов: