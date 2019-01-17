|
Пинская районная налоговая инспекция работает по особому графику во время кампании по декларированию доходов за 2018 год
18.01.2019 — Новости Общества | Полесская правда
>
Контактные телефоны: 32-20-63, 65-39-41, 65-95-44.
В ИМНС по Пинскому району напомнили, что налоговая декларация по подоходному налогу с физических лиц за 2018 год представляется физическими лицами не позднее 1 апреля 2019 года, а подоходный налог, исчисленный налоговым органом на основании представленной физическим лицом налоговой декларации за 2018 год, подлежит уплате в бюджет не позднее 3 июня 2019 года.
На официальном сайте МНС Беларуси вы можете узнать ответы на актуальные вопросы по декларированию доходов:
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)