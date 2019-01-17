|
Рискуя собой: 19 января спасатели отмечают свой профессиональный праздник
18.01.2019 — Новости Общества | Светлы шлях
15 января в 14.45 на пульт дежурного РОЧС поступило сообщение от неравнодушных граждан о том, что в полынье реки Оксны недалеко от улицы Я. Коласа провалился под лед человек и ему необходимо оказать срочную помощь. По сообщению диспетчера, на место ЧП выехало ближайшее подразделение. На момент прибытия спасателей, человек, провалившийся под лед, находился в холодной воде, пытаясь выбраться. Подразделение пожарного аварийно-спасательного поста (ПАСП) №11, прибывшее на место ЧП, достав тонущего из воды и оказав первую медицинскую помощь, со своей работой справилось быстро.
Водитель ПАСП №11 Александр ГЛЕБЕЦ
Спасатель вытаскивает на берег тонущего человека
К счастью, на самом деле 15 января такого рода сообщения в районный отдел по ЧС не поступало. В этот день спасатели отрабатывали практическое занятие по условному сигналу о ЧП.
Денис МИНКО
После получения сигнала на место ЧП выезжают соответствующие службы. Если это пожар, то здесь задействуются работники милиции, медики, газовая служба, энергонадзор. Если спасатели получили сигнал о том, что человек провалился под лед, то в этом случае на место ЧП выезжают работники РОВД и скорая медицинская помощь.
Структура районного отдела по ЧС насчитывает несколько служб: служба тушения любого рода пожаров на всех объектах, служба спасения на воде, служба химической и радиационной защит, группа спасения на высоте. В разную пору года спасатели выполняют разные боевые задачи. На протяжении всего года наиболее часто спасателям приходится справляться с пожарами. В весенне-летний период они ликвидируют возгорания сухой растительности и кустарников, торфяников, лесов. Ближе к осени спасатели выезжают на ликвидацию гнезд ос, шершней и других жалоносных насекомых.
Быть спасателем – это призвание. Рисковать собой ради спасения других – такую профессию выбирает далеко не каждый. Начальник ПАСП №11 Сморгонского РОЧС Иван Никитенко, который в этот день спасал тонущего человека, говорит, что в профессии, которую он выбрал для себя, нет места собственному страху.
Иван НИКИТЕНКО
Подразделение ПАСП №11, выехавшее на место ЧП
Спасатель ПАСЧ №2 обследует территорию, на факт радиоактивного загрязнения
Спасатель ПАСЧ №2 принимает сигнал о радиоактивном загрязнении
Сергей ЮРЕВИЧ.
Фото автора.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
15 января в 14.45 на пульт дежурного РОЧС поступило сообщение от неравнодушных граждан о том, что в полынье реки Оксны недалеко от улицы Я. Коласа провалился под лед...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)