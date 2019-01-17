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Рискуя собой: 19 января спасатели отмечают свой профессиональный праздник

18.01.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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15 января в 14.45 на пульт дежурного РОЧС поступило сообщение от неравнодушных граждан о том, что в полынье реки Оксны недалеко от улицы Я. Коласа провалился под лед человек и ему необходимо оказать срочную помощь. По сообщению диспетчера, на место ЧП выехало ближайшее подразделение. На момент прибытия спасателей, человек, провалившийся под лед, находился в холодной воде, пытаясь выбраться. Подразделение пожарного аварийно-спасательного поста (ПАСП) №11, прибывшее на место ЧП, достав тонущего из воды и оказав первую медицинскую помощь, со своей работой справилось быстро.
Рискуя собой: 19 января спасатели отмечают свой профессиональный праздник

Рискуя собой: 19 января спасатели отмечают свой профессиональный праздник

Рискуя собой: 19 января спасатели отмечают свой профессиональный праздник

Рискуя собой: 19 января спасатели отмечают свой профессиональный праздник

Рискуя собой: 19 января спасатели отмечают свой профессиональный праздник

Водитель ПАСП №11 Александр ГЛЕБЕЦ

Рискуя собой: 19 января спасатели отмечают свой профессиональный праздник

Спасатель вытаскивает на берег тонущего человека

К счастью, на самом деле 15 января такого рода сообщения в районный отдел по ЧС не поступало. В этот день спасатели отрабатывали практическое занятие по условному сигналу о ЧП.

- В данном направлении служба спасения на воде еженедельно отрабатывает нормативы. Регламентированного времени прибытия подразделения спасателей на место ЧП нет. Все зависит от расстояния. Главное сделать это в наикратчайшее время. Единственное - на сбор и выезд по тревоге у подразделения есть всего одна минута, - пояснил начальник Сморгонского РОЧС Денис Минко.

Рискуя собой: 19 января спасатели отмечают свой профессиональный праздник

Денис МИНКО

После получения сигнала на место ЧП выезжают соответствующие службы. Если это пожар, то здесь задействуются работники милиции, медики, газовая служба, энергонадзор. Если спасатели получили сигнал о том, что человек провалился под лед, то в этом случае на место ЧП выезжают работники РОВД и скорая медицинская помощь.

Структура районного отдела по ЧС насчитывает несколько служб: служба тушения любого рода пожаров на всех объектах, служба спасения на воде, служба химической и радиационной защит, группа спасения на высоте. В разную пору года спасатели выполняют разные боевые задачи. На протяжении всего года наиболее часто спасателям приходится справляться с пожарами. В весенне-летний период они ликвидируют возгорания сухой растительности и кустарников, торфяников, лесов. Ближе к осени спасатели выезжают на ликвидацию гнезд ос, шершней и других жалоносных насекомых.

Быть спасателем – это призвание. Рисковать собой ради спасения других – такую профессию выбирает далеко не каждый. Начальник ПАСП №11 Сморгонского РОЧС Иван Никитенко, который в этот день спасал тонущего человека, говорит, что в профессии, которую он выбрал для себя, нет места собственному страху.

Рискуя собой: 19 января спасатели отмечают свой профессиональный праздник

Иван НИКИТЕНКО

- Когда поступает сигнал тревоги, ты уже не думаешь о том, что тебе страшно. У тебя включается функция «спасти другого человека». В этом деле важно иметь крепкое плечо товарища, - считает Иван Никитенко.

Рискуя собой: 19 января спасатели отмечают свой профессиональный праздник

Подразделение ПАСП №11, выехавшее на место ЧП

- Наша жизнь постоянно требует от нас идти в ногу со временем, овладевать новыми практическими навыками и знаниями. Неизменным для нас остается гордость за свою профессию, преданность делу, готовность в любой ситуации прийти на помощь попавшему в беду. Те, кто выбрал этот путь, обрел надежных товарищей, социальную опору и стабильность. Отвага, честь и профессионализм - слова для спасателей являются не только девизом их профессии, но и жизненным кредо, - резюмировал Денис Минко.

Рискуя собой: 19 января спасатели отмечают свой профессиональный праздник

Рискуя собой: 19 января спасатели отмечают свой профессиональный праздник

Спасатель ПАСЧ №2 обследует территорию, на факт радиоактивного загрязнения

Рискуя собой: 19 января спасатели отмечают свой профессиональный праздник

Спасатель ПАСЧ №2 принимает сигнал о радиоактивном загрязнении

Рискуя собой: 19 января спасатели отмечают свой профессиональный праздник

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора.

 
 
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15 января в 14.45 на пульт дежурного РОЧС поступило сообщение от неравнодушных граждан о том, что в полынье реки Оксны недалеко от улицы Я. Коласа провалился под лед...
 
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