«Якобы две потерпевшие написали заявление». Адвокат Насти Рыбки о задержании в московском аэропорту

Настя Рыбка сейчас находится в изоляторе временного содержания на юге Москвы. Ее подозревают в принуждению к проституции. По имеющейся информации, заявление написали две девушки. Об этом TUT.BY рассказал ее адвокат Дмитрий Зацаринский.



Настя Рыбка. Фото: nastya_rybka.ru / Instagram

Анастасия Вашукевич, известная как Настя Рыбка, сейчас находится в изоляторе временного содержания по Южному административному округу Москвы. У нее статус подозреваемой по ч. 2 ст. 240 УК РФ (Вовлечение в занятие проституцией). По словам ее адвоката Дмитрия Зацаринского, «якобы две потерпевшие написали заявление».

— Я считаю, что никаких преступлений она не совершала. Это какая-то чудовищная ошибка, в которой следствие, если оно не ангажировано, разберется. Как может принуждать кого-то, якобы двух девушек, Анастасия Вашукевич весом 45 килограмм? — задается вопросом адвокат.

По его словам, Анастасия сейчас себя чувствует «бодренько».

— Мы готовы защищаться. Никаких преступлений Анастасия не совершала.

Комментируя задержание Анастасии в аэропорту Шереметьево после депортации из Таиланда, адвокат отметил:

— Я считаю, у нас назревает международный скандал. Анастасия Вашукевич была депортирована из Таиланда в Беларусь, в Минск. Она находилась в транзитной зоне, когда ее некие сотрудники правоохранительных органов насильно втащили на территорию Российской Федерации. Я считаю, что это преступление и готовлю обращение в Следственный комитет к Александру Бастрыкину (председатель СК РФ. — Прим. TUT.BY), чтобы провели проверку по данному факту. […] У нее были билеты до Минска, и на территорию России ее втащили, как в средневековье по улице тащили ведьму. Так произошло с вашей соотечественницей. Есть видеозапись. У нас не средневековье, все-таки хочется верить, что Россия — это правовое государство, где такие методы недопустимы.

Видео силового задержания Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) в московском аэропорту «Шереметьево» опубликовал телеканал РЕН ТВ .

В посольства Беларуси в Москве на вопрос TUT.BY о том, общался ли с Анастасией Вашукевич кто-нибудь из нашего диппредставительства, ответили, что «пока информации нет».

Напомним, вечером 17 января полиция Москвы задержала Алекса Лесли и Настю Рыбку, а также еще двух человек по делу об организации проституции. Они задержаны в рамках производства по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 240 УК РФ (Вовлечение в занятие проституцией). Санкции по этой статье предусматривают до шести лет лишения свободы.

В аэропорт Шереметьево они прибыли из Таиланда, откуда были депортированы по приговору суда, который признал их виновными в организации нелегального секс-тренинга. 15 января они были приговорены в Таиланде к условным срокам и фактическому заключению, которое равно уже отбытому сроку. До начала суда они провели в следственной тюрьме 9 месяцев.

Известность Настя Рыбка и Алекс Лесли получили после того, как разместили в соцсетях информацию о личной жизни предпринимателя Олега Дерипаски. Бизнесмен отсудил у них почти 16 тысяч долларов.