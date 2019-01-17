ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Якобы две потерпевшие написали заявление». Адвокат Насти Рыбки о задержании в московском аэропорту

18.01.2019 12:53 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Настя Рыбка сейчас находится в изоляторе временного содержания на юге Москвы. Ее подозревают в принуждению к проституции. По имеющейся информации, заявление написали две девушки. Об этом TUT.BY рассказал ее адвокат Дмитрий Зацаринский.


Настя Рыбка. Фото: nastya_rybka.ru / Instagram

Анастасия Вашукевич, известная как Настя Рыбка, сейчас находится в изоляторе временного содержания по Южному административному округу Москвы. У нее статус подозреваемой по ч. 2 ст. 240 УК РФ (Вовлечение в занятие проституцией). По словам ее адвоката Дмитрия Зацаринского, «якобы две потерпевшие написали заявление».

— Я считаю, что никаких преступлений она не совершала. Это какая-то чудовищная ошибка, в которой следствие, если оно не ангажировано, разберется. Как может принуждать кого-то, якобы двух девушек, Анастасия Вашукевич весом 45 килограмм? — задается вопросом адвокат.

По его словам, Анастасия сейчас себя чувствует «бодренько».

— Мы готовы защищаться. Никаких преступлений Анастасия не совершала.

Комментируя задержание Анастасии в аэропорту Шереметьево после депортации из Таиланда, адвокат отметил:

— Я считаю, у нас назревает международный скандал. Анастасия Вашукевич была депортирована из Таиланда в Беларусь, в Минск. Она находилась в транзитной зоне, когда ее некие сотрудники правоохранительных органов насильно втащили на территорию Российской Федерации. Я считаю, что это преступление и готовлю обращение в Следственный комитет к Александру Бастрыкину (председатель СК РФ. — Прим. TUT.BY), чтобы провели проверку по данному факту. […] У нее были билеты до Минска, и на территорию России ее втащили, как в средневековье по улице тащили ведьму. Так произошло с вашей соотечественницей. Есть видеозапись. У нас не средневековье, все-таки хочется верить, что Россия — это правовое государство, где такие методы недопустимы.

Видео силового задержания Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) в московском аэропорту «Шереметьево» опубликовал телеканал РЕН ТВ.

В посольства Беларуси в Москве на вопрос TUT.BY о том, общался ли с Анастасией Вашукевич кто-нибудь из нашего диппредставительства, ответили, что «пока информации нет».

Напомним, вечером 17 января полиция Москвы задержала Алекса Лесли и Настю Рыбку, а также еще двух человек по делу об организации проституции. Они задержаны в рамках производства по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 240 УК РФ (Вовлечение в занятие проституцией). Санкции по этой статье предусматривают до шести лет лишения свободы.

В аэропорт Шереметьево они прибыли из Таиланда, откуда были депортированы по приговору суда, который признал их виновными в организации нелегального секс-тренинга. 15 января они были приговорены в Таиланде к условным срокам и фактическому заключению, которое равно уже отбытому сроку. До начала суда они провели в следственной тюрьме 9 месяцев.

Известность Настя Рыбка и Алекс Лесли получили после того, как разместили в соцсетях информацию о личной жизни предпринимателя Олега Дерипаски. Бизнесмен отсудил у них почти 16 тысяч долларов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Настя Рыбка сейчас находится в изоляторе временного содержания на юге Москвы.
 
Новости дня
Новости общества
 
В выходные похолодает, а на следующей неделе морозы усилятся
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика