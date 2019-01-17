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От трудового воспитания к профессии

18.01.2019 — Новости Общества | Савецкая вёска  
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Школьные годы — важный период в жизни каждого человека. В школу мы приходим не только за знаниями, здесь мы растем, взрослеем, учимся общению, дружбе и труду, без которого нам сложно будет чего-то достичь в дальнейшем. И если повезет встретить хороших учителей, они помогут нам раскрыть наш потенциал и найти свое призвание в будущем. Школьное обучение — первая ступень на пути в профессию и возможность реализовать свои способности. Об этом шла речь на очередном заседании районного методического объединения заместителей директоров по воспитательной и учебно-воспитательной работе, которое состоялось 16 января на базе Дрибинской средней школы. Мероприятие было посвящено теме трудового воспитания и профориентационной работе в условиях современной школы. Среди организаторов и участников — районный учебно-методический кабинет, который возглавляет Любовь Тарасенко.
 
 
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Школьные годы — важный период в жизни каждого человека. В школу мы приходим не только за знаниями, здесь мы растем, взрослеем, учимся общению, дружбе и труду, без...
 
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