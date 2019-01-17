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В Дрибине прошел товарищеский матч по волейболу в рамках празднования столетнего юбилея БССР
18.01.2019 — Новости Общества | Савецкая вёска
В рамках празднования столетнего юбилея БССР райком ОО БРСМ, районная организация РОО «Белая Русь» и центр ФМиСР организовали товарищеский матч по волейболу «От поколения к поколению», который прошел в минувший четверг в Дрибинском центре физкультурно-массовой и спортивной работы.
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В рамках празднования столетнего юбилея БССР райком ОО БРСМ, районная организация РОО «Белая Русь» и центр ФМиСР организовали товарищеский матч по волейболу «От...
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