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Людям с хроническими болезнями не стоит окунаться в прорубь - медик

18.01.2019 13:13 — Новости Общества | БелТА  
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18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный внештатный комбустиолог Министерства здравоохранения Алексей Часнойть обратил внимание, что зимнее купание противопоказано людям с острыми хроническими заболеваниями в стадии обострения, сообщает БЕЛТА.

Не рекомендуется также окунаться в прорубь людям пожилого возраста и детям. Они более подвержены холодовой травме, переохлаждению и обморожению. Большую роль в профилактике играет предварительная подготовка, то есть закаливание. Кроме того, за несколько часов до окунания следует хорошо поесть. Важно размять свои мышцы, сделать какие-то физические упражнения.

Окунание в ледяную прорубь связано с большим стрессом для организма, поэтому стоит здраво оценить свои силы. При окунании не стоит забираться под воду с головой - сосуды головного мозга вряд ли готовы к такому шоку. Шок от холода - реальное явление и проблема, которая возникает из-за стремительной потери температуры тела. Вместе с тем не бойтесь и сразу заходите в воду на нужную глубину, но лучше не плавайте, ведь из-за холода и так появляется учащенное сердцебиение. В целом в проруби нежелательно находиться более 1 минуты.

Затем следует вытереться махровым полотенцем, одеть сухую теплую одежду и согреться, выпив горячий чай. Это очень хорошо восстановит температуру в охлажденном теле. Алексей Часнойть подчеркнул, что необходимо полностью отказаться от употребления спиртных напитков. Мнимое ощущение тепла, которое дает алкоголь, проходит в течение 15-20 минут и потом только усиливает процессы охлаждения организма.

Первые признаки того, что организм находится в состоянии шока, - озноб, посиневшие кожа, губы, болезненные пальцы рук и ног. Если все это проявлено в легкой степени, поможет физкультура. На местах купания будут дежурить медицинские бригады, к которым можно обратиться при ухудшении состояния.

Купание детей должно проходить только под присмотром родителей или взрослых. Заходить за специальные ограждения, приводить с собой животных и прыгать с толпой друзей на краю полыньи запрещено.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный внештатный комбустиолог Министерства здравоохранения Алексей Часнойть обратил внимание, что зимнее купание противопоказано...
 
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