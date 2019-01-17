Работает под ником «Руслан Михайлович». Мужчина из Лепельского района обманывает людей «ВКонтакте»

Следователи разыскивают потерпевших от действий жителя Лепельского района, который обманывает пользователей соцсети, продавая им различные товары, сообщает СК.

Мужчина зарегистрирован во «ВКонтакте» под ником Руслан Михайлович. Он входит в доверие к людям и под предлогами приобретения либо продажи товаров завладевает их деньгами.

Если вы пострадали от деятельности этого человека, сообщите по телефонам: +375 33 399−80−44 (круглосуточно), +375 21 246−20−85.