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Работает под ником «Руслан Михайлович». Мужчина из Лепельского района обманывает людей «ВКонтакте»
18.01.2019 13:21 — Новости Общества | Tut.by
Следователи разыскивают потерпевших от действий жителя Лепельского района, который обманывает пользователей соцсети, продавая им различные товары,
Мужчина зарегистрирован во «ВКонтакте» под ником Руслан Михайлович. Он входит в доверие к людям и под предлогами приобретения либо продажи товаров завладевает их деньгами.
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Мужчина зарегистрирован во «ВКонтакте» под ником Руслан Михайлович.
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