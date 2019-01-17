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Лунное затмение ожидается в ночь на 21 января

18.01.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Полное лунное затмение произойдет в ночь с 20 на 21 января 2019 года. Такая информация размещена на сайте Республиканского центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Беларуси со ссылкой на данные NASA, сообщает БЕЛТА.

Лунное затмение ожидается в ночь на 21 января

Предстоящее затмение будет отличаться тем, что в нем будет участвовать так называемая Супер-Луна (полная Луна, которая очень близко подойдет к Земле). Наиболее подходящие места для наблюдения за затмением находятся в Северной и Южной Америке, в Гренландии, в Великобритании, в Северной Европе.

Для Беларуси затмение, а точнее его частичная полутеневая фаза, начнется в 6.34. В 7.41 Луна переместится на северо-запад, опустится до отметки в 7 градусов над горизонтом. В этот момент на нее и падет тень Земли.

В следующий раз в январе лунное затмение будет лишь в 2047 году, а до этого было 18 лет назад (в 2001 году).
Читать полностью: https://www.belta.by/kaleidoscope/view/lunnoe-zatmenie-ozhidaetsja-v-noch-na-333176-2019/
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БЕЛТА.

 
 
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Полное лунное затмение произойдет в ночь с 20 на 21 января 2019 года. Такая информация размещена на сайте Республиканского центре по гидрометеорологии,...
 
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