В Гродненской больнице скорой помощи рассказали, кто чаще всего становится пациентом травмопункта в зимнее время (+видео)

Лето и зима – самые напряженные периоды у травматологов. Если летом повреждения конечностей чаще всего связаны с подвижными играми, катанием на велосипеде и прочими видами активного отдыха во время отпусков и школьных каникул, то зимой, в основном, люди поскальзываются и падают. В этом году, несмотря на капризность погоды, при которой морозы сменяются потеплениями и наоборот, травматологи не наблюдают увеличения потока пациентов.

Так с 1 января наступившего года максимальное количество пациентов травмопункта в Гродненской больнице скорой медицинской помощи за сутки составило 110 человек. В среднем за 24 часа за помощью обращаются около 75 пострадавших. Специалисты отмечают, что сложнее всего в период гололеда приходится пожилым людям. У этой категории граждан, в силу возрастных особенностей, переломы происходят чаще, чем у молодых. Однако рекомендации при падении одинаковы для всех пострадавших.





Юрий Васильчук, врач — травматолог городской клинической больницы скорой медицинской помощи:

— Если вы упали и чувствуете, что не в состоянии самостоятельно подняться, не стоит этого делать. Лучше позовите на помощь находящихся рядом людей. Ежели вы все же попытаетесь самостоятельно подняться, постарайтесь стать на колени и ладошки, а затем переместиться со скользкого на менее скользкий участок, где можно будет подняться без риска повторно упасть.

Если же вы сами стали свидетелем того, как человек упал и повредил конечности, ему необходимо помочь подняться. Затем следует незамедлительно вызвать карету скорой помощи или доставить пострадавшего в травмопункт на своем автомобиле, предварительно иммобилизуя травмированную часть тела подручными предметами – палками, отрезками досок и прочими средствами. Однако, переломы и растяжения не единственные «зимние» проблемы. Достаточно часто травматологам приходится встречаться и с обморожением.

Юрий Васильчук, врач — травматолог городской клинической больницы скорой медицинской помощи:

— Не нужно зимой надевать тесную обувь. Она должна быть достаточно просторной и комфортной. В холодное время года, нужно двигаться. Чем дольше вы находитесь в статическом положении на холоде, морозе и на ветру, а если у вас еще и промокшие ноги – это путь к получению обморожения.

Источник: «Гродно Плюс»