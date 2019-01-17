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Основная задача – эффективное расходование средств бюджета

18.01.2019 — Новости Общества | Единство  
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Финансовое управление Борисовского райисполкома является маленьким звеном в финансовой системе государства. Однако без его слаженной и четкой работы не может функционировать механизм в целом.

Основными задачами финансистов региона остаются своевременное и полное поступление доходов, эффективное и целевое расходование средств бюджета района. Меняются лишь технологии, позволяющие повысить надежность, достоверность, скорость обработки информации, стиль и методы работы.
Финансовое управление райисполкома начинает свою историю с 1924 года. В годы оккупации района и города немецко-фашистскими захватчиками финансовые отделы временно прекратили свою деятельность и возобновили работу после освобождения Советской Армией района в июле 1944 года. Значительные изменения в финансовой системе произошли с 1991 года в связи с провозглашением суверенитета Республики Беларусь, созданием органов налоговой инспекции.
Не теряется связь с бывшими работниками после их ухода на заслуженный отдых. Мы чествуем людей, отдавших финансовой системе не один десяток лет и заслуживших своим многолетним трудом, профессионализмом признание, авторитет и уважение.
Надежда Александровна Хроменкова свою трудовую деятельность в финансовых органах начала в 1976 году. С 1990 по 2001 год работала заведующим финансовым отделом Борисовского райисполкома. Стаж работы в финансовой системе составил 25 лет. В своей деятельности всегда проявляла принципиальность и требовательность, настойчивость в доведении начатого дела до конца.
Ромуальда Мечиславовна Сей работала в финансовом отделе Борисовского горисполкома с 1978 по 2006 год, общий трудовой стаж составил 36 лет, из них в должности начальника городского финансового отдела – 16 лет. Была требовательной к себе и подчиненным, внимательной к людям. Работа для нее была действительно любимым делом.
Принятие Указа Президента Республики Беларусь от 31.07.2006 №472 «Об объединении районов и городов областного подчинения Республики Беларусь, имеющих общий административный центр» оставило определенный след в истории финансовых органов региона.
Объединенный коллектив возглавил Леонид Андреевич Бачура. Общий стаж его работы в финансовой системе – 34 года, из них в должности начальника финансового отдела Борисовского рай-исполкома – 14 лет. В своей деятельности Л. Бачура всегда был предан району, коллективу и своему делу.
Заметный след в истории финансов региона оставили наши ветераны: Раиса Сергеевна Абрамович, Лариса Александровна Юданова, Валентина Петровна Глечикова, Татьяна Дмитриевна Гришук, Мария Тимофеевна Кожанова, Тамара Николаевна Корниенко, Алина Николаевна Стаин.
Сегодня сплоченная команда финансистов продолжает решать поставленные перед регионом задачи путем динамичного исполнения бюджета, безусловного выполнения всех бюджетных обязательств. От выверенных решений, грамотного планирования и взвешенного подхода к распределению бюджетных средств зависят функционирование каждой отрасли в регионе и благополучие его жителей.
Работников финансового управления Борисовского районного исполнительного комитета отличает высокий профессионализм, творческий подход, большая ответственность и целеустремленность.
Повседневная жизнь финансистов складывается из маленьких побед, которых бы не было без терпения, доброжелательности, любви к Борисовщине и людям, которые здесь
живут.
Дорогие коллеги! Поздравляю вас с профессиональным праздником и столетним юбилеем финансовой системы нашей страны. Пусть ваши трудовые будни будут насыщены только позитивными событиями. Выражаю признательность и искреннюю благодарность всем работникам и ветеранам финансовой системы Борисовского района за достигнутые трудовые успехи, верность своей профессии, сохранение кадрового потенциала, стабильность и уверенность в завтрашнем
дне!
От всей души желаю крепкого здоровья, сил и упорства в работе, реализации намеченных планов, мира и благополучия вам и вашим семьям!

Ольга ИЛЬЮШЕНОК, начальник финансового управления Борисовского райисполкома

 

 
 
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Наступивший 2019 год стал юбилейным для финансистов нашей страны. Мы отмечаем 100-летие создания Министерства финансов и финансовой системы Беларуси. Как отметил...
 
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