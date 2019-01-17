Жители борисовской многоэтажки страдают от ляпов строителей

– Окна «плывут-текут», пошла сырость, дети играют с сосульками, не выходя на улицу! – в сердцах констатировала Анна Валерьевна. – Обращались в строительный трест №21, который возводил этот дом, в районное УКС. Нам ответили, что, мол, квартиру приняли – теперь это ваши проблемы. Вчера вызывала платного мастера по ремонту окон, который сказал, что проемы не запенены, нет фурнитуры. Кредит за эту квартиру нужно выплачивать 40 лет. Я многодетная мать. Что мне делать?

С похожей жалобой обратилась и другой новосел злополучной многоэтажки:

– У нас на оконных откосах – плесень, чернота. Как заселились, переболели за две недели всей семьей. В жилом помещении сыро. Специалисты говорят, что нужно менять окно, – сетовала на дискомфорт Оксана Николаевна.

Игорь Макар оперативно связался с председателем Борисовского райисполкома Геннадием Денгалевым, который пояснил:

– Это обращение требует детального изучения с выездом на место. В понедельник с утра к заявительницам прибудут специалисты из управления капитального строительства райисполкома. Если факты подтвердятся, за такие недочеты строительная организация и надзорные службы, безусловно, понесут наказание в соответствии с законом. Дольщики не должны оплачивать брак, испытывать такие неудобства. Возьмем поднятую проблему на строгий контроль и постараемся помочь людям.