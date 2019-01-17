Суд отклонил апелляцию по делу солдата, которого обвиняют в смерти сослуживца на стрельбах

В Минском областном суде рассмотрели апелляцию по делу Сергея Крупы, солдата, которого прошлой осенью признали виновным в смерти напарника по БМП. Адвокаты обвиняемого считают это решение необоснованным и просят заново рассмотреть дело. По мнению защитников, доказательств, что Сергей Крупа виноват в смерти сослуживца, мало, а вещдоки собирали с нарушениями.



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В апреле 2018 года на танковом полигоне военной части 04147 «Уручье» погиб 20-летний рядовой Дмитрий Удод. Во время стрельб он был водителем на БМП. В смерти солдата обвинили его напарника по боевой машине, Сергея Крупу, который был оператором-наводчиком. Суд Минского района решил, что Сергей Крупа виновен, потому что нарушил правила обращения с оружием , что повлекло по неосторожности смерть человека (ч.2 ст. 463 УК). Ему назначили 2,6 месяцев в исправительной колонии в условиях поселения. В суде 25-летний солдат признал свою вину , во время рассмотрения дела он отказался от адвоката. Потерпевшая, мама погибшего Дмитрия Удода просила не наказывать Сергея Крупу , исков к нему не предъявляла. Свидетели и сам обвиняемый не раз говорили в суде, что в тот день пулемет стрелял с осечками, но подготовку к соревнованиям все равно нужно было продолжать.

Адвокаты: «Давал признательные показания из-за сильного чувства вины»

Когда 22 октября 2018 года суд решил , что Сергей Крупа виноват в смерти сослуживца, обвиняемого не взяли под стражу, он вернулся в часть. Солдат дослужил положенный срок и демобилизовался в середине ноября. Решение суда еще не вступило в силу, так как адвокаты его опротестовали. Защита просит рассмотреть дело заново или хотя бы смягчить наказание.

На рассмотрение апелляции сегодня, 18 января, Сергей Крупа приехал из Мозыря, где и живет. Парень уже не в армейской, а в гражданской одежде, выглядит уставшим и подавленным. Погибший сослуживец был его другом.

В апрельский день, когда произошла трагедия, несколько экипажей на боевых машинах тренировались к соревнованиям по танковому биатлону, подготовка шла в несколько заходов. На тренировки отобрали лучших солдат, упражнения выполнялись на время, на счету была каждая секунда.

Сергей Крупа и сейчас, на рассмотрении апелляции, пытается восстановить детально, как все происходило. Точно помнит, что случайный выстрел прозвучал в тот момент, когда он еще не заправил ленту с патронами в пулемет, а держал ее в левой руке.

Осенью Минский районный суд пришел к выводу: выполнив первое упражнение на полигоне, Сергей Крупа не проверил, что пулемет разряжен, не произвел контрольный спуск, не поставил пулемет на предохранитель, оставил ствол направленным в сторону люка механика-водителя. Позже, когда стал выполнять второе упражнения, по неосторожности нажал на спуск еще до команды руководителя стрельб. Этот одиночный выстрел и убил напарника по боевой машине.

— По мнению защиты, приговор суда Минского района подлежит отмене, в связи с отсутствием в деяниях обвиняемого состава преступления и недоказанностью, — отметила адвокат Ксения Пиневич.

Защитник считает: вывод о том, что Сергей Крупа не проверил пулемет на разряженность, не произвел контрольный спуск и не поставил его на предохранитель, суд сделал, основываясь только на показаниях обвиняемого. А они были противоречивыми.

— Обвиняемый давал признательные показания из-за сильного чувства вины и острой психологической травмы. В действительности он не помнит обстоятельств. Следовательно, к признательным показаниям вины следует относиться критически, — заявила адвокат Ксения Пиневич.

После того, как в боевой машине нашли тело убитого Дмитрия Удода, Сергею Крупе стало плохо, он попал в больницу, где ему оказывали помощь психологи.

Что смущает защиту в расследовании?

В день происшествия Сергей Крупа рассказал, что после первого упражнения поставил пулемет на предохранитель, на более позднем допросе сказал, что «видимо не поставил, но достоверно не помнит обстоятельства», еще позже говорил, что не поставил.

Но в протоколе осмотра места происшествия нет сведений, был выключен или включен предохранитель на пулемете сразу после трагедии. Защита приводит вывод экспертов о том, что предохранитель пулемета исправен, а значит, выстрела «без нажатия на спуск при включенном или выключенном предохранителе не могло произойти».

— Данное заключение экспертов следует признать недостоверным, — считает адвокат. — С данным пулеметом после событий не раз проводили манипуляции, которые могли существенно изменить его техническое состояние. К тому же, оттиски печати на ящике, в который был упакован после изъятия пулемет, и оттиски печати на ящике на момент проведения баллистической экспертизы не совпадают. Значит, есть основания полагать, что с момента происшествия ящик вскрывался до того, как его направили на баллистическую экспертизу.

Похожая ситуация и с проверкой пулемета при помощи контрольных спусков.

— При проверке пулемета на месте Крупа пояснял, что после первой стрельбы второго этапа упражнения он неоднократно производил контрольные спуски, но на допросе в качестве обвиняемого позже показал, что контрольный спуск не сделал, — привела еще один пример адвокат. — Позже обвиняемый попытался показать, каким образом он, возможно, задел спусковой механизм при случайном выстреле. Но при этом пояснил, что достоверно не помнит, как все происходило. Крупа попытался воспроизвести свои действия при произвольном выстреле, но при этом выстрела не последовало.

Судья уточнил у обвиняемого, с чем связаны противоречия в его показаниях. На вопрос, делал Сергей Крупа контрольный спуск или нет, обвиняемый ответил:

— Делал. Контрольный спуск я производил.

— Почему же говорили, что не производили?

— Я запутался.

Надо отметить, что свидетель Степкович, еще один член того экипажа, в суде рассказывал, что его сослуживец производил контрольный спуск.

— А после первого этапа стрельбы проверяли разряженность пулемета? Вы отвечали на допросе «Ну я взвел его — спустил. Взвел — спустил». Что вы имели в виду?

— Так и проверяется оружие на разряженность. Я как раз имел в виду, что проверил.

— А проверяли ли вы визуально наличие патрона в патроннике? Вы ответили «Нет, не проверял. Это занимало время». Почему?

— Визуально я не проверял, — объяснил Сергей Крупа. — Я не открывал крышку ствольной коробки и не смотрел туда. Это занимало время: надо было поднять крышку ствольной коробки, отвести затвор, и еще посветить желательно было. Времени не было. Поэтому я взвел — спустил, услышал, что упала лента и подумал, что она разряжена.

Еще до этого солдат уточнил, что никто и не требовал у солдат, чтобы они проверяли визуально, остался ли патрон в патроннике.

По мнению защиты, производя манипуляции в БМП, солдат не нарушил инструкций. С другой стороны, адвокат считает, что в материалах дела хватает доказательств, которые могут свидетельствовать: рядовой Дмитрий Удод погиб «в результате нарушений правил обращения с оружием и халатного отношения к службе со стороны иных военнослужащих, в частности, руководителя стрельб Артура Грека».



Погибший рядовой Дмитрий Удод. Фото: со страницы солдата в «Одноклассниках»

Прокурор доводы защиты посчитал необоснованными, Минский областной суд решил оставить приговор без изменения.

Характеристики от командиров

Сразу после происшествия в военной части солдату Сергею Крупе выдали плохую характеристику. «Невнимательный, рассеянный, забывчивый», — писал о нем командир. В суде Артур Грек, руководитель стрельб, назвал ту характеристику «немножко необъективной» .

Во время апелляции солдат принес новую характеристику из военной части, ее выдали уже после суда и после увольнения со службы, 16 ноября. Правда, с тех пор в бригаде Сергея Крупы сменился командир.

Теперь о солдате пишут, что за время службы он «зарекомендовал себя с положительной стороны, к обязанностям относится добросовестно». Командир хвалит боевую выучку и мастерство Сергея Крупы, отмечает, что он пользуется уважением и авторитетом, общителен, спокоен: «Правила эксплуатации и хранения вверенного вооружения военной техники знает, содержит их в постоянной боевой готовности, приказы командира и начальника исполняет точно и в срок. В строевом отношении подтянут, аккуратен, трудности и лишения военной службы переносит стойко».