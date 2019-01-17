В Гродно объявили розыск второго подростка за неделю: он пропал четыре дня назад

Милиция объявила в розыск еще одного подростка из Гродно, 16-летнего Дениса Духанина. Он пропал 15 января, как и еще один гимназист. О поиске сообщает областное УВД.

Ищут 16-летнего Дениса Духанина, который учится в гимназии № 9 Гродно. Подросток проживает по улице Вишневецкой, 2А, откуда 15 января (вторник) примерно в 13.35 ушел и не вернулся. Денис — отличник, участвует в олимпиадах, говорят в милиции.



Фото: пресс-служба УВД Гродненского облисполкома

«Возможно, данный гражданин уехал вместе с ранее пропавшим Александром Чаком», — рассказали в УВД.

Напомним, еще один парень из другой гимназии в Гродно, 17-летний Александр Чак, пропал в тот же день утром по дороге на занятия. Накануне он взял деньги дома, изучал информацию о поездке в Россию. Он мог отправится туда, а мог, например, в Минск.

Приметы Дениса Духанина: на вид 16−18 лет, рост около 180−185 см, худощавого телосложения (вес около 70 кг), волосы темно-русые и длиной около 5 см. Был одет: темно-синяя удлиненная болоньевая куртка (в верхней части левого рукава эмблема коричневого цвета), темно-синие зимние ботинки, темно-синие брюки, утепленная рубашка в клетку красного цвета.

При себе имел: еще одну рубашку темно-синего цвета в мелкие узоры, рюкзак черного цвета, штаны спортивные и майка, два кошелька (в одном были копейки, во втором — бумажные купюры). Особые приметы: на спине имеются горизонтальные растяжки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении подростка, просят сообщить по телефонам: 8 (0152) 79−78−06, 79−78−05, 8 (029) 7 806 668 либо 102 (общий милиция).

По тем же номерам вы можете сообщить, если знаете о местонахождении второго подростка.



Фото: «ЦентрСпас» и УВД Гродненского облисполкома

Приметы Александра Чака: на вид 17 лет, рост 181 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые короткие. Особые приметы: родинка слева над верхней губой. Был одет: черная куртка-пуховик длиной ниже пояса и с капюшоном, темно-серые джинсы, шапка вязанная темно-серая, черные зимние ботинки, шарф черный, рубашка голубого цвета, темно-синий свитер, при себе имел рюкзак черного цвета (с эмблемой швейцарского креста размером 2×2 см).