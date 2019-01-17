За 2018 год минское метро перевезло 280 миллионов пассажиров. А какие самые загруженные станции?

Минский метрополитен подвел итоги 2018 года и рассказал, сколько пассажиров перевезли за это время, а также о том, какие станции в подземке - самые загруженные. Об этом всем сообщается на сайте метро.





В 2018 году метрополитен перевез почти 283,36 миллиона пассажиров. В том числе на Московской линии поезда перевезли около 163,4 млн, на Автозаводской — почти 120 млн.

Наибольшая нагрузка пассажиропотока наблюдалась в октябре, когда на станции прошли около 26,6 миллиона человек. Самыми загруженными в прошлом году как всегда стали «Каменная Горка» и «Площадь Ленина». На них побывали 21,2 и почти 20 миллионов пассажиров, соответственно.

На третьем месте также станция первой линии — «Уручье» (почти 17,28 миллиона человек). По сравнению с 2017 годом, она опередила станцию «Площадь Якуба Коласа» на 275 тысяч пассажиров. На второй линии следующими по загруженности идут «Могилевская» (14,2 миллиона) и «Немига» (13,6 миллиона).

Станциями, где было меньше всего пассажиров, традиционно стали расположенные на этой же ветке «Купаловская» и «Первомайская». В течение года на них входили соответственно около 1,93 миллиона и 3,22 миллиона человек.

На Московской линии наименее загруженными считаются «Грушевка» (5,3 миллиона) и «Парк Челюскинцев» (5,25 миллиона пассажиров за год). Примерно столько же человек побывали на «Молодежной» на Автозаводской линии (5,2 миллиона).

— Около 35 процентов пассажиров использовали в прошлом году жетоны. Оплата проезда при помощи бесконтактных банковских карт на турникетах в 2018 году производилась более 5,7 миллиона раз. Как мы знаем, до июня минувшего года такая система оплаты действовала только на нескольких станциях подземки, с 12 июня — на всех, — сообщают в метрополитене.

В декабре 2018 года оплата проезда в метро бесконтактными банковскими картами впервые перешагнула миллионную отметку — таким способом пассажиры воспользовались почти 1 миллион 135 тысяч раз.