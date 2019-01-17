В Кировске судят студента по делу об убийстве одногруппницы. Он вину не признает, говорит о давлении

Дело об убийстве 19-летней Насти Талыш начал рассматривать суд Кировского района. На скамье подсудимых — одногруппник и почти сосед девушки Валентин Кухарев. На момент задержания ему было 17 лет. Парня обвиняют в убийстве, краже и хищении личных документов. По словам судьи, за убийство обвиняемому максимум грозит 12 лет лишения свободы (в связи с его несовершеннолетием на момент совершения предполагаемого преступления).



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Валентин в клетке внешне спокоен. Его напряжение выдают лишь напряженные скулы — парень крепко сжимает челюсти после каждого ответа на вопрос.

В зале суда присутствуют матери обвиняемого и убитой Анастасии. Они сидят на разных концах одной скамьи, обе всхлипывают.

Пока суд совещается о лишении матери Кухарева статуса законного представителя в связи с достижением совершеннолетия обвиняемого, Валентин смотрит на мать. Она упорно не поворачивает в его сторону голову.

Во время зачитывания обвинения мать убитой Талыш пытается сдержать громкие рыдания. Валентин спокойно смотрит на гособвинителя.

— Я не признаю вину. Я ее сумку нашел, — ответил он на вопрос судьи.

…Родственники и близкие семьи убитой в перерыве возмущенно обсуждают слова обвиняемого.

— Отец же его говорил, что ни копейки не даст на адвоката, чтобы сидел по полной за то, что сделал.

— Батька сейчас говорит, что пусть докажут, что убил, мол, он же только сумку нашел.

— А что ж они вдвоем (видимо, речь о родителях обвиняемого. — Прим. TUT.BY) приходили тогда прощения просили?..

«Угрожали, что посадят меня к „петухам“»

В суде начался допрос обвиняемого. Он говорит, что 29 мая — в день, когда по версии следствия была убита Анастасия — был дома примерно до 15.00. Парень примерно с 22 мая был на больничном — у него хронический гайморит. Потом он пошел работать в огород — примерно до 17.00 «культивировал гарбузы». Чуть позже 17.00 приехали родители, Валентин с ними был дома, а около 20.00, по его словам, пошел гулять — он договорился встретиться с подругой Марией.

Женскую сумку и «какую-то кофту», говорит, нашел возле своего участка — около куста сирени. Заметил их, потому что «нагнулся завязать шнурок». В сумке увидел вещи, тетради, кошелек, телефон. Валентин забрал мобильный, полтора рубля из кошелька и оставил вещи там, где нашел.

— И вы не подумали, что это сумка кого-то из ваших знакомых? Что кто-то сейчас ее ищет? Не читали надписи на тетрадях?

— Нет.

Валентин говорит, что выбросил мобильный телефон. Потом встретился с подругой, они погуляли, разошлись. О находке он ни ей, ни кому-либо еще ничего не сказал.

По дороге домой парень на почте подключился к интернету, скачал игру в приложении, загрузил в соцсеть фото, которые сделал во время прогулки. Вернувшись домой, он, говорит, попил чая, покурил и решил выбросить найденные вещи.

— Подумал, вдруг там мои отпечатки пальцев остались.

Взял пакет на веранде дома, засунул в него сумку, не рассматривая ее содержимое, и забросил все в трубу под дорогой. Говорит, место выбрал спонтанно. Кофту закинул в шкаф в комнате родителей, где была «мамина ветошь». Родители в это время спали. Зачем он это сделал, «не знает».

Убитая Настя Талыш и обвиняемый был одноклассниками, потом — и одногруппниками. По словам Валентина, они «не то, чтобы дружили».

— Ну так, привет-пока. В автобусе иногда видел, когда домой ехал с учебы.

О пропаже девушки Валентин, говорит, узнал, когда ему в соцсети написал сотрудник милиции. Он интересовался у парня и других одногруппников, как давно он видел Настю.

О том, что тело нашли недалеко от огорода, где парень работал 29 мая, обвиняемый узнал от сотрудников милиции. Они делали обход и опрос.

— Пошел с родителями посмотреть на место, где нашли. Сфотографировал, отправил фото в беседу с одногруппниками. Чтобы показать, где ее нашли.

— И у вас не возникло желание рассказать о найденной сумке, вещах после этого? — спросила судья.

— Нет.

В суде Кухарев говорит, что показания, которые он давал 9 и 10 июня в РОВД Кировска, отличаются от тех, которые он дает в суде. Выясняется, что он писал два заявления. В первом указывал, что он якобы поссорился с Настей, ударил ее в грудь, она упала и ударилась головой. Во втором — что задушил черенком культиватора.

Обвиняемый говорит, что на него давили сотрудники милиции — все пятеро, которые находились в кабинете райотдела вместе с ним. Родителей в этот момент рядом не было.

— Угрожали, что что-нибудь сделают с родителями, что посадят меня к «петухам», к бомжам, что меня из мальчика сделают девочкой, — сказал на суде Валентин.

Показания, говорит, его заставили писать под диктовку, причину ссоры он придумал сам. И как он якобы действовал в момент убийства, ему тоже, говорит, подсказали. Все это было до приезда следователя.

Об угрозах милиционеров никому сначала не говорил — боялся. Потом рассказал матери и прокурору.

— У меня только один вопрос: если набрался смелости убить дитенка, так пусть наберется смелости сказать, как он это сделал, — всхлипывая, обратилась к суду и обвиняемому мать убитой. — Он забрал у меня частичку души.

Мать недоумевает, почему парень якобы не узнал куртку Насти и ее сумку. Уточнила, что вся группа подтвердила, что это ее вещи.

— Да я болел постоянно, пропускал занятия. И не рассматривал ее, в чем она одета, — спокойно объяснил он.

В суде объявили перерыв до 22 января. TUT.BY следит за ходом дела.



Под этим деревом нашли труп 19-летней Анастасии Талыш. Тело пролежало тут больше недели. Трава на территории обкошена во время следственных действий. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Что произошло

Анастасия и Валентин учились в Жиличском колледже на 2-м курсе и получали специальность «Производство, хранение и переработка продукции растениеводства».

По версии следствия, 29 мая 2018 года на приусадебном участке Валентин и Анастасия поссорились — это было рядом с автобусной остановкой. Молодой человек ударил девушку рукой в область грудной клетки. Настя упала, а парень задушил ее палкой от культиватора. Труп девушки обвиняемый спрятал в кустах недалеко от места преступления, а затем забрал деньги, телефон и паспорт.

Настю Талыш искали с 29 мая : девушка пропала по дороге с учебы домой. Тело Насти обнаружили лишь на 9-й день . Оно лежало в березовой роще примерно в 15 метрах от автобусной остановки «Деревня Павловичи» и от дома, где жил обвиняемый.



Анастасия Талыш. Фото со страницы девушки в соцсети.

Тело девушки нашли соседи. Их участок — второй от дома Валентина, дальняя гряда вплотную подходит к роще, где лежал труп. По словам соседа-пенсионера, женщины пололи на ней сорняки, почувствовали неприятный запах, пошли на него — и увидели тело.

Односельчане говорят, что никогда бы не подумали, что Валентин на такое способен. Отец обвиняемого рассказывал TUT.BY , что Валентин «никогда мухи не обидел».