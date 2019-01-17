Кочанова: местной власти надо ориентироваться на нужды людей и принцип справедливости

Наталья Кочанова. Фото из архива

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Администрации Президента Республики Беларусь Наталья Кочанова во время встречи с руководителями районной вертикали в Солигорском райисполкоме напомнила об основных принципах в работе на местах и главных задачах, которые ставит руководство страны перед чиновниками, сообщает БЕЛТА.

Встреча с председателем райисполкома Олегом Поскробко и его командой помогла проанализировать выполнение поставленных перед районом задач и обсудить перспективы развития Солигорска. "Порадовало, что проблемных предприятий, на которые следовало бы обратить особое внимание на республиканском уровне, как мне докладывал председатель райисполкома, нет. Возникающие вопросы решаются на местном уровне. И это правильно. Именно от работы председателей гор- и райисполкомов зависит общественно-политическая обстановка, социально-экономическое развитие региона. Будь это предприятия коммунальной или республиканской формы собственности, все равно с их руководителями приходится иметь дело власти на местах. Потому что на всех этих предприятиях работают люди, живущие в ваших регионах. И они должны понимать, что здесь им обеспечена зарплата, социальная защита. Отстраняться от проблем нельзя. Вы хозяева на своей территории, находитесь на передовой. И ответственность велика", - сказала Наталья Кочанова, обращаясь к районным и городским чиновникам.

"Зато и работа эта благодарная, - добавила глава Администрации. - Когда едешь по городу и можешь сказать: вот открыли кафе, вот провели реконструкцию общежития, вот отремонтировали дорогу вдоль набережной водохранилища - это гордость за то, что вы сделали вместе с жителями и для них".

По словам Натальи Кочановой, с повестки дня не снимается главная триединая задача - цены, занятость, зарплата. "Необоснованного роста цен в торговых сетях быть не должно, тем более, как я посмотрела, конкуренция у вас тут достаточно высокая", - отметила она.

Вопросы занятости были рассмотрены с разных позиций. Во-первых, подчеркнула Наталья Кочанова, кроме ОАО "Беларуськалий", должны развиваться и другие предприятия, чтобы давать рабочие места. Во-вторых, необходимо создавать условия для развития женского труда и предпринимательства, особое внимание уделять молодежи. После окончания учебных заведений парни и девушки должны иметь возможность реализовать себя в выбранной профессии, но при этом надо воспитывать у молодого поколения понимание: до высокой зарплаты и должности еще надо дорасти. И, в-третьих, максимально должны себя проявить комиссии по содействию занятости. "У меня убедительная просьба - не допускайте ошибок. Этими вопросами должны заниматься самые компетентные люди. Для этого и созданы комиссии. У вас 900 вакансий и 300 безработных. Работайте, вникайте в ситуации людей и помогайте", - призвала глава Администрации.

В целом, по ее словам, чиновники должны помнить, что самое главное - люди, справедливое отношение к ним, их потребности, а также благо государства. Наталья Кочанова уверена, что можно перебороть негативное отношение той части общества, которая склонна все критиковать, если быть ближе к населению. "Пусть председатели райисполкомов и их заместители отчитываются перед населением, встречаются не только в трудовых коллективах, но и по месту жительства", - подытожила Наталья Кочанова. Это возможность услышать проблемы, жизненные заботы и предложения людей и самим быть услышанными, говоря честно и открыто.

Именно такую доверительную встречу она сама провела чуть позже с трудовым коллективом ОАО "Беларуськалий". Единый день информирования был посвящен Году малой родины, и Наталья Кочанова затронула множество вопросов: обеспечение жильем многодетных семей, повышение зарплат в бюджетной сфере и низкооплачиваемой категории, равенство всех граждан перед законом, миролюбивую политику Беларуси и ответственность каждого человека за то, чтобы делать нашу страну еще лучше и краше. После этого глава Администрации ответила на все вопросы присутствующих.-0-