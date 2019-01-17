ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кочанова: местной власти надо ориентироваться на нужды людей и принцип справедливости

18.01.2019 16:03 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Кочанова: местной власти надо ориентироваться на нужды людей и принцип справедливости
Наталья Кочанова. Фото из архива

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Администрации Президента Республики Беларусь Наталья Кочанова во время встречи с руководителями районной вертикали в Солигорском райисполкоме напомнила об основных принципах в работе на местах и главных задачах, которые ставит руководство страны перед чиновниками, сообщает БЕЛТА.

Встреча с председателем райисполкома Олегом Поскробко и его командой помогла проанализировать выполнение поставленных перед районом задач и обсудить перспективы развития Солигорска. "Порадовало, что проблемных предприятий, на которые следовало бы обратить особое внимание на республиканском уровне, как мне докладывал председатель райисполкома, нет. Возникающие вопросы решаются на местном уровне. И это правильно. Именно от работы председателей гор- и райисполкомов зависит общественно-политическая обстановка, социально-экономическое развитие региона. Будь это предприятия коммунальной или республиканской формы собственности, все равно с их руководителями приходится иметь дело власти на местах. Потому что на всех этих предприятиях работают люди, живущие в ваших регионах. И они должны понимать, что здесь им обеспечена зарплата, социальная защита. Отстраняться от проблем нельзя. Вы хозяева на своей территории, находитесь на передовой. И ответственность велика", - сказала Наталья Кочанова, обращаясь к районным и городским чиновникам.

"Зато и работа эта благодарная, - добавила глава Администрации. - Когда едешь по городу и можешь сказать: вот открыли кафе, вот провели реконструкцию общежития, вот отремонтировали дорогу вдоль набережной водохранилища - это гордость за то, что вы сделали вместе с жителями и для них".

По словам Натальи Кочановой, с повестки дня не снимается главная триединая задача - цены, занятость, зарплата. "Необоснованного роста цен в торговых сетях быть не должно, тем более, как я посмотрела, конкуренция у вас тут достаточно высокая", - отметила она.

Вопросы занятости были рассмотрены с разных позиций. Во-первых, подчеркнула Наталья Кочанова, кроме ОАО "Беларуськалий", должны развиваться и другие предприятия, чтобы давать рабочие места. Во-вторых, необходимо создавать условия для развития женского труда и предпринимательства, особое внимание уделять молодежи. После окончания учебных заведений парни и девушки должны иметь возможность реализовать себя в выбранной профессии, но при этом надо воспитывать у молодого поколения понимание: до высокой зарплаты и должности еще надо дорасти. И, в-третьих, максимально должны себя проявить комиссии по содействию занятости. "У меня убедительная просьба - не допускайте ошибок. Этими вопросами должны заниматься самые компетентные люди. Для этого и созданы комиссии. У вас 900 вакансий и 300 безработных. Работайте, вникайте в ситуации людей и помогайте", - призвала глава Администрации.

В целом, по ее словам, чиновники должны помнить, что самое главное - люди, справедливое отношение к ним, их потребности, а также благо государства. Наталья Кочанова уверена, что можно перебороть негативное отношение той части общества, которая склонна все критиковать, если быть ближе к населению. "Пусть председатели райисполкомов и их заместители отчитываются перед населением, встречаются не только в трудовых коллективах, но и по месту жительства", - подытожила Наталья Кочанова. Это возможность услышать проблемы, жизненные заботы и предложения людей и самим быть услышанными, говоря честно и открыто.

Именно такую доверительную встречу она сама провела чуть позже с трудовым коллективом ОАО "Беларуськалий". Единый день информирования был посвящен Году малой родины, и Наталья Кочанова затронула множество вопросов: обеспечение жильем многодетных семей, повышение зарплат в бюджетной сфере и низкооплачиваемой категории, равенство всех граждан перед законом, миролюбивую политику Беларуси и ответственность каждого человека за то, чтобы делать нашу страну еще лучше и краше. После этого глава Администрации ответила на все вопросы присутствующих.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Администрации Президента Республики Беларусь Наталья Кочанова во время встречи с руководителями районной вертикали в...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Кировске судят студента по делу об убийстве одногруппницы. Он вину не признает, говорит о давлении
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика