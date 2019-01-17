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Достигнуть высот – реально

18.01.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Достигнуть высот – реально

Приятно осознавать, что Столинщина богата на таланты. Во всех сферах деятельности – общественной, научной, спортивной и многих-многих других. Конкретно стоит остановиться на спорте.
Ещё каких-то 15-20 лет назад наши ребята гоняли мяч исключительно на школьных стадионах, организовывали товарищеские встречи «район на район» (как это было в Столине, когда в молодёжных кругах несколько рядом стоящих многоэтажек образовывали «район» и имели свои названия), деревня на деревню, школа на школу. Организовывали сами, чтобы выяснить, кто же всё-таки круче. Тогда были свои кумиры – Марадона, Ван Бастен и другие… Не сказать, что детвора тогда играла как-то хуже или слабее. Но не было перспектив, не было той развитой структуры, которая есть сейчас. А количество детских, юношеских турниров можно было пересчитать по пальцам одной руки. И это в течение года. В хорошем случае особо одарённые дворовые футболисты играли в чемпионате района, а в лучшем – в чемпионате области. Но чаще ребята не перерастали уровень дворовых команд.
Но время идёт. Сейчас мальчики разных возрастов принимают участие в многочисленных турнирах, которые проводятся не только у нас в районе, области или республике, но и за рубежом. Появились хорошие детские тренеры, увеличилось количество занимающихся футболом ребят, групп. Отделения футбола набирают игроков в Столине, Речице, Бережном, Рубле и других населённых пунктах. Ребята постоянно получают игровой опыт, соперничают со сверстниками из всех уголков страны. Поэтому и неудивительно, что в последние годы к нам на турниры постоянно приезжают дети из солигорского «Шахтёра», минского «Динамо», микашевичского «Гранита» и других именитых футбольных школ. Другое время, другие приоритеты, цели и кумиры. Сейчас это Месси, Роналду, Азар, Салах и многие другие.
В том, что селекция работает у нас, усомниться нельзя. У ребят появился реальный шанс попасть в футбольную школу того же солигорского «Шахтёра», минского и брестского «Динамо», борисовского «БАТЭ», а так же команд рангом и амбициями пониже. Многие наши мальчишки своими упорными тренировками и талантом добились того, что вызываются в сборную страны различных возрастов. Футболку сборной Беларуси надевали Владимир Старостин, Даниил Бабич, Евгений Козел. Скажем так – все прошли через солигорский «Шахтёр», а Даниил Бабич сменил «горняков» на борисовский «БАТЭ».
Помимо защитника Владимира Старостина, капитана дублирующего состава «Шахтёра», и нападающего Евгения Козела, о которых мы уже рассказывали, за дублирующую команду из Солигорска играет и наш земляк Виктор Сотников. Его талант и усердие на тренировках, в играх не остались без внимания. По итогам национального конкурса «Звёздный мяч – 2018» Виктор занял третье место в Беларуси среди всех футболистов своего возраста.
Родился Виктор в Рубле в 2001 году. Спортивных достижений в семье, как таковых, замечено не было. Учился в школе, а в свободное время, как и все местные мальчишки, играл на стадионе в футбол.
– С первого класса влюбился в мяч, – рассказывает Виктор. – Потом играл уже за сборную команду школы на районных спартакиадах. Первым моим тренером был Иван Степанович Вабищевич, который впоследствии сыграл ключевую роль в моём становлении как футболиста. За это я ему очень благодарен.
Потом Виктор выступал за команду ДЮСШ аг. Бережное, команду Столинской гимназии, района. Если в детстве довелось поиграть на различных позициях – от защитника до нападающего, то сейчас все его усилия сосредоточены в центре поля. Виктор – созидательный игрок, любит организовать и поддержать атаку.
– Когда первый раз съездил на просмотр в футбольный клуб? Вроде было это в шестом классе. Иван Степанович сам лично возил меня в солигорский «Шахтер». Было очень волнительно. Очень хотелось играть на более высоком уровне. Там тренеры посмотрели на мои действия, прошёл я тесты и вроде бы всё хорошо. Но сказали, что ещё маловат, нужно приехать через год. Через год возникли варианты с минским «Динамо» и борисовским «БАТЭ». Брали в обе команды, но у них всегда проблемы с жильём, а моим родителям было проблематично его арендовать. Поэтому остановился на «Шахтёре», где есть своя база. И об этом ни разу не пожалел. Взяли меня в структуру солигорского клуба 27 июля 2013 года. Учился я тогда в седьмом классе.
Впоследствии Виктор выступал в первенстве Беларуси среди юношеских команд своего возраста. Трижды команда занимала второе место – в 2014, 2017 и 2018 годах. В прошлом году стал железным игроком дублирующего состава, закончил школу № 8.
– Помню игру, когда дебютировал за взрослую команду «Шахтёра», – продолжает Виктор. – Было это на стадии 1/16 финала Кубка Беларуси по футболу. Мне тогда было всего 16 лет. Играли против «Чисти» и разгромили их со счётом 11:1. Что ощутил тогда? У взрослых всё как-то быстрее, техничнее, решения нужно принимать мгновенно. Ну и, конечно, в физическом плане намного тяжелее – всё-таки играешь с мужиками. А они и по ноге заехать могут куда сильнее, и в корпус.
Хорошо помнит Виктор и то, как впервые был вызван в состав юношеской сборной Беларуси (U-18). В декабре прошлого года сначала были недельные сборы под тренерством Ивана Мигеля, а потом две товарищеские встречи против сверстников из Грузии. К сожалению, в обеих встречах не удалось испытать радости побед. Но Виктор не отчаивается – ещё всё впереди и нужно обязательно брать реванш и реабилитироваться.
Родители Виктора, папа Юрий и мама Наталья, постоянно поддерживают своего сына житейским советом, так как совсем в юном возрасте он уехал из дома и жил вдалеке. Это психологически было тяжело, а сейчас души не чаят в нём и радуются успехам сына. У Виктора есть старшая сестра Алёна и младшие братья – Николай и Влад. К слову, Николай какое-то время занимался дзюдо. И не без успехов – становился чемпионом и призёром различных соревнований. Но не устоял перед соблазном по имени «футбол» и переметнулся на его сторону. Сейчас он усердно тренируется и готовится к тому, чтобы пойти по стопам старшего брата.
– Лучше ли Николай, чем я? – переспрашивает Виктор. – Возможно. По крайней мере, ничем не хуже. Техничный, видит поле. И у него есть одно преимущество передо мной – он выше и фактурнее. Этим летом повезу его на просмотр в «Шахтер». И пусть у него всё получится. Я даже не обижусь, если он будет лучше меня.
Александр НИКИФОРЕНКО

 
 
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Приятно осознавать, что Столинщина богата на таланты. Во всех сферах деятельности – общественной, научной, спортивной и многих-многих других. Конкретно стоит
 
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