С 21 по 25 января пройдет плановое отключение электроэнергии в населенных пунктах Столинского района

Столинский район электрических сетей информирует население о плановых отключениях электроэнергии в период с 21 по 25 января

в следующих населенных пунктах Столинского района:





В течении указанного периода по независящим от Столинского района электросетей возможны изменения в графике плановых отключений.

Приносим свои извинения за предоставленные вам неудобства.

В Столинском РЭС изменились телефонные номера:

ДЕЖУРНАЯ — 144 или 22-1-02;

АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ — 22-3-43;

ЭНЕРГОИНСПЕКЦИЯ — 2-20-61;

НАЧАЛЬНИК РЭС — 22-3-47;

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР РЭС — 6-14-33;

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА РЭС — 6-19-75;

ОДНО ОКНО — 22-1-25.