С 21 по 25 января пройдет плановое отключение электроэнергии в населенных пунктах Столинского района

Столинский район электрических сетей информирует население о плановых отключениях электроэнергии в период с 21 по 25 января
в следующих населенных пунктах Столинского района:
В течении указанного периода по независящим от Столинского района электросетей возможны изменения в графике плановых отключений.
Приносим свои извинения за предоставленные вам неудобства.
В Столинском РЭС изменились телефонные номера:
ДЕЖУРНАЯ — 144 или 22-1-02;
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ — 22-3-43;
ЭНЕРГОИНСПЕКЦИЯ — 2-20-61;
НАЧАЛЬНИК РЭС — 22-3-47;
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР РЭС — 6-14-33;
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА РЭС — 6-19-75;
ОДНО ОКНО — 22-1-25.