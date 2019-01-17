Ночь святой воды





Крещение — один из 12 главных христианских праздников. Согласно Евангелию, в этот день Иисус Христос крестился в реке Иордан. «Крещение» с греческого — «погружение в воду». В первом столетии в водах реки Иордан совершал это таинство Иоанн Креститель. Проповедник призывал людей к покаянию и смывал грехи, очищая от скверны. Пришел на берег священной реки и Иисус Христос.

Во время таинства на Спасителя снизошел Святой Дух в виде голубя. Как повествует Евангелие, небесный голос провозгласил: этот человек — Сын Господа, который несет миру Его волю. Поэтому праздник Крещения еще называют Богоявлением и связывают с водой — освящением в храмах и погружением в купели.

Главный символ этого праздника — вода. Считается, что вся вода в ночь на Крещение становится чудодейственной: будь то речка в проруби или снег в чистом поле. Еще в 387 году о свойствах освященной в Крещение воды писал константинопольский архиепископ Иоанн Златоуст:

Вечер накануне праздника — Крещенский сочельник — собирал вместе всю семью. По русским традициям после постной трапезы ложки складывали в общую миску и накрывали хлебом в надежде на богатый урожай. Не обходилась подготовка к празднику и без суеверий. В народе повелось над дверью, окнами и даже печной заслонкой рисовать кресты, дабы оградить свой дом от нечистой силы. В народных традициях Крещением завершаются Святки.

Девушки в крещенскую ночь ворожили на суженого, хоть гадать накануне такого большого праздника было и грешно. А вот утро непременно встречали молитвой. По преданиям, небо в предрассветные часы открывалось самым сокровенным просьбам.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ:

Какая погода 18 января — такой она будет и на масленицу.

Если на деревьях мало снега, то и ягод совсем не будет. Если же снег, наоборот, уже погнул ветки на деревьях — жди богатого урожая.

Если выпал снег в Крещенский сочельник — год будет урожайным.

Если слышится громкий лай собак — охота и рыбалка будут удачными.

Если кто-то из членов семьи болеет, его нужно обложить крещенским снегом, и болезнь отступит.

Если Крещенские морозы крепче, чем Рождественские — год будет урожайным.

Если на Крещение ясная и морозная погода — лето будет засушливым.

Пасмурная погода и снегопады — к хорошему лету.

Если девушка утром 19 января встретит молодого мужчину, то выйдет замуж в этом году. Если встретится старик, значит, ходить ей в девках еще один год.

Подготовила Елена КОРСАКОВА.