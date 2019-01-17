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Ночь святой воды

18.01.2019 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Ночь святой воды

Крещение — один из 12 главных христианских праздников. Согласно Евангелию, в этот день Иисус Христос крестился в реке Иордан. «Крещение» с греческого — «погружение в воду». В первом столетии в водах реки Иордан совершал это таинство Иоанн Креститель. Проповедник призывал людей к покаянию и смывал грехи, очищая от скверны. Пришел на берег священной реки и Иисус Христос.
Во время таинства на Спасителя снизошел Святой Дух в виде голубя. Как повествует Евангелие, небесный голос провозгласил: этот человек — Сын Господа, который несет миру Его волю. Поэтому праздник Крещения еще называют Богоявлением и связывают с водой — освящением в храмах и погружением в купели.
Главный символ этого праздника — вода. Считается, что вся вода в ночь на Крещение становится чудодейственной: будь то речка в проруби или снег в чистом поле. Еще в 387 году о свойствах освященной в Крещение воды писал константинопольский архиепископ Иоанн Златоуст:
Вечер накануне праздника — Крещенский сочельник — собирал вместе всю семью. По русским традициям после постной трапезы ложки складывали в общую миску и накрывали хлебом в надежде на богатый урожай. Не обходилась подготовка к празднику и без суеверий. В народе повелось над дверью, окнами и даже печной заслонкой рисовать кресты, дабы оградить свой дом от нечистой силы. В народных традициях Крещением завершаются Святки.
Девушки в крещенскую ночь ворожили на суженого, хоть гадать накануне такого большого праздника было и грешно. А вот утро непременно встречали молитвой. По преданиям, небо в предрассветные часы открывалось самым сокровенным просьбам.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ:

Какая погода 18 января — такой она будет и на масленицу.
Если на деревьях мало снега, то и ягод совсем не будет. Если же снег, наоборот, уже погнул ветки на деревьях — жди богатого урожая.
Если выпал снег в Крещенский сочельник — год будет урожайным.
Если слышится громкий лай собак — охота и рыбалка будут удачными.
Если кто-то из членов семьи болеет, его нужно обложить крещенским снегом, и болезнь отступит.
Если Крещенские морозы крепче, чем Рождественские — год будет урожайным.
Если на Крещение ясная и морозная погода — лето будет засушливым.
Пасмурная погода и снегопады — к хорошему лету.
Если девушка утром 19 января встретит молодого мужчину, то выйдет замуж в этом году. Если встретится старик, значит, ходить ей в девках еще один год.

Подготовила Елена КОРСАКОВА.

 
 
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Крещение — один из 12 главных христианских праздников. Согласно Евангелию, в этот день Иисус Христос крестился в реке Иордан. «Крещение»
 
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