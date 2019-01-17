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«Девяностые». В Москве напали на бывшую сотрудницу крупного белорусского стартапа и требовали деньги

18.01.2019 16:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Бывшая сотрудница белорусского стартапа Play2Live Мария Маврех заявила, что на нее напали неизвестные в Москве и требовали назад свои деньги. Из ее записи в Facebook следует, что это могли быть те, кто вложил свои деньги в проект.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Это ад. Девяностые. Дикий запад. (…) Меня затолкали на заднее сидение „гелика“ два здоровых мужика [неславянской внешности]. Один стал говорить, что я должна вернуть деньги. (…) Это кто-то из тех, кто вложился, — заявила Мария Маврех. — Мужик тыкал мне в лицо стволом пистолета. Черным и холодным».

После этого ее выбросили из машины и уехали. Девушка пишет, что ей дали понять: нужно вернуть деньги, которые потратил основатель проекта, белорус Алексей Бурдыко. Схватившие девушку люди якобы заявили, что после ее ухода основатель проекта всем говорил, что именно она «украла три миллиона долларов».

Она настаивает: закон не нарушала, чужих денег у нее нет. Мария Маврех остается в России, хотя вынуждена отправить ребенка с отцом в другую страну.

Изначально девушка написала, что «продает Play2Live» и возвращает деньги ключевым инвесторам. Но позже указала обратное: «Переговоры с инвесторами я не вела. Доли в компании у меня нет и не было».

«Мой адвокат сказал не давать комментарии в СМИ», — ответила Мария Маврех TUT.BY на просьбу пояснить ситуацию.

В январе издание gameinside.ua сообщало: у проекта Play2Live серьезные финансовые проблемы, команду покидают сотрудники. Сам Алексей Бурдыко объяснял: проект ищет новые источники финансирования, но продолжает работу. Хотя на 18 января сайт проекта недоступен.

Нужно отметить, что в марте проект заявил о привлечении 30 млн долларов финансирования через продажу токенов. 18% привлеченных средств поступило из Китая, 16% пришлось на Вьетнам, 15% — из Южной Кореи и 8% — из России.

На запрос TUT.BY основатель Play2Live Алексей Бурдыко пояснил: в сентябре они запустили бета-версию проекта. Начали работу со стримерами (постоянных было около сотни) и организаторами киберспортивных турниров; есть много успехов. Он подтверждает, что возникли финансовые трудности из-за срыва сделки с одним инвесторов, а также из-за разницы при фиксировании курсов криптовалют. Но проект продолжается.

Касательно Марии Маврех основатель стартапа заявил, что она покинула команду летом 2018-го.

«Из заявлений Марии следует, что у меня есть претензии к ней на сумму 3 миллиона долларов. Это не соответствует действительности. Да, Мария оперировала маркетинг-бюджетом во время проведения продажи токенов и после. Однако никаких претензий у меня к ней не было и нет по этой части», — сказал Бурдыко.

Он говорит, что лично общается с держателями токенов и не понимает, «зачем пытаться сейчас выставить их в таком негативном свете». Мужчина добавил, что предложил свою помощь девушке, но она оставила это без ответа. По его данным, Мария не обращалась в полицию, однако это готов сделать сам Бурдыко.

Платформу Play2Live создатели называли первой киберспортивной стриминговой платформой на базе блокчейна. И планировали предложить пользователям площадки получение дохода: не только тем, кто транслирует киберспортивные мероприятия через нее, но и самим зрителям.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Девушке угрожали пистолетом и требовали вернуть деньги назад из проекта.
 
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