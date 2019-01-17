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Кировчанам — о полном возмещении затрат не занятыми в экономике

18.01.2019 — Новости Общества | Кировец  
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Кировчанам — о полном возмещении затрат не занятыми в экономике

С 1 января 2019 г. трудоспособные граждане, не занятые в экономике, оплачивают услугу горячего водоснабжения по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание услуг.
Кировский районный исполнительный комитет информирует, что в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. №3 «О содействии занятости населения» с 1 января 2019 г. трудоспособные граждане, не занятые в экономике, оплачивают услугу горячего водоснабжения по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание услуг, а
1 октября 2019 г. теплоснабжение и газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов.
В настоящее время формируется предварительный список граждан, не занятых в экономике, которые будут оплачивать данные услуги.
Гражданам, не занятым в экономике, предоставляется возможность сообщить о своей занятости ежедневно в рабочие дни с 8.00 до 13.00, 14.00 до 17.00 (с 13.00 до 14.00 — обеденный перерыв), в комиссию по координации работы по содействию занятости населения Кировского района по адресу: г.Кировск, ул.Кирова, 80, 1 этаж, каб.№8. Телефон для справок (802237) 78-8-90. Либо по электронной почте kirovsk.kom.zan@tut.by
Документы, подтверждающие занятость: трудовой договор (заверенная копия), контракт (заверенная копия), трудовая книжка (заверенная копия), лицензия (заверенная копия), справка с места учебы, свидетельство о рождении ребенка (до 7 лет), договор найма жилого, нежилого помещения, машино-мест (заверенная копия) и т.д.

 
 
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С 1 января 2019 г. трудоспособные граждане, не занятые в экономике, оплачивают услугу горячего водоснабжения по ценам (тарифам), обеспечивающим полное...
 
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