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19 января православные христиане отмечают Крещение Господне

18.01.2019 — Новости Общества | Кировец  
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19 января православные христиане отмечают Крещение Господне

Крещение Господне или, как его еще называют, Святое Богоявление – один из самых старинных христианских праздников, завершающий Рождественские святки. Вечером, 18 января, начинается крещенский Сочельник. Для верующих в православие христиан праздник Крещение — один из 12 больших религиозных праздников.
История праздника начинается со времен крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Во время таинства крещения с небес сошел Дух Святой. В честь явления Господа в полноте Святой Троицы праздник принято называть Святым Богоявлением. Бог Отец провозглашал слова с небес: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Моё благоволение», Сын крестился на земле, Дух Святой явился в виде голубя. В этот день Иисус Христос начал служить людям и проповедовать. С той поры вода считается символом очищения. На праздник совершается крестный ход, в христианских церквях, на реках, озерах совершают обряд водосвятия.
Считается, кто трижды окунется в иорданскую воду в проруби, тот весь год болеть не будет. История праздника Крещения провела достаточно четкую черту между ветхим и новым заветом. Иван Златоуст писал: «Явление Господне не в тот день, когда он родился, а в тот день, когда он крестился».
Существует множество крещенских традиций и обрядов, которые сложились за долгие тысячелетия. Например, одной из самых популярных и известных традиций, история которой уходит в далекое прошлое, является приготовление праздничной кутьи из риса или пшеницы с добавлением изюма, меда, кураги и чернослива. Все члены семьи усаживались за большим праздничным столом, на котором обязательно должны были присутствовать 12 разных блюд, и все вместе ждали появления первой звезды на небосклоне. Только после этого можно было разговляться, ведь перед Крещением необходимо было соблюдать строгий пост.
Приметы по погоде на Крещение
Если утром снегопад, значит, будет год богат. Касается не только урожая, но и иных видов прибыли, коли увидели это явление собственными глазами.
Если оттепель, то в обществе возможны проблемы. Говорят, что перед такими страшными событиями, как война или революция, Крещение бывало особенно теплым.
Весенний паводок подскажет ясный месяц в Крещенскую ночь.
Идущий в момент освящения воды снег символизирует хороший урожай в наступившем году. Причем есть снег идет пушистый, то это свидетельствует о грядущем огромном урожае.
Если на небе в крещенскую ночь насыпало много звезд, значит, в этом году удастся полакомиться ягодами и орехами.

 
 
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Крещение Господне или, как его еще называют, Святое Богоявление – один из самых старинных христианских праздников, завершающий Рождественские святки....
 
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