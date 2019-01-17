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В Брилевичах посыпают песком опасную горку. Практика распространяется на весь Минск?
18.01.2019 18:10 — Новости Общества | Tut.by
В телеграм-канале «Минск: достаточно щепотки соли» появилось фото того, как в Брилевичах горку посыпают песком. Мы узнали, зачем это делают и распространяется ли такая практика на весь город.
Как стало известно TUT.BY, в связи с несчастными случаями при спусках с возвышенностей на тюбингах в городе было принято решение обследовать несанкционированные горки и принять меры.
На опасных спусках (где есть деревья или которые выходят на дорогу) нужно ограничить катание. На безопасных — создать дополнительные условия (например, сделать небольшие снежные насыпи перед тротуаром, чтобы на него не вылетали люди).
В том же Московском районе, где сделано фото, к категории опасных отнесли минимум три горки. Как видим, одну из них засыпают песком.
Правда, эта вся практика не нова. Просто снега в предыдущие годы было меньше, поэтому люди на это и не обращали большого внимания.
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Мы узнали, зачем это делают и нова ли эта практика.
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